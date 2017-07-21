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Neuro Dubel отмечают 28-й день рождения

  • 21.07.2017, 21:22
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Главные панки страны празднуют свой день рождения концертом в минском баре.

18 июля главным панкам страны, группе Neuro Dubel, исполнилось 28 лет. Вот что говорит «Еврорадио» на этот счет лидер команды Александр Куллинкович:

«Самое главное достижение нашей группы — то, что нам исполняется 28 лет. Сколько бы я над этим ни думал, но то, что мы так долго продержались, — это заслуга наша и наших поклонников».

Праздновать дату музыканты надумали в пятницу 21 июля в баре ili. Neuro Dubel традиционно обещают домашний концерт для самых преданных фэнов.

«Сегодня будет большой концерт, который составят проверенные старенькие хиты и песни из нового альбома. Возможно, даже прозвучит песня, которую еще никто никогда не слышал, — продолжает Куллинкович. — Будет такой вот сборничек. С каждым годом все труднее составлять трек-лист, но вроде постарались не пройти какие-то песни. Надеемся, что будет весело и что часть людей, которые не поехали на дачу и шашлыки, придет к нам».

Начало концерта — 20.00.


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