Александр Хацкевич продолжает реформировать киевское «Динамо» 22.07.2017, 16:09

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Александр Хацкевич

Белорусский тренер делает игру «киевлян» более динамичной.

Знамениты украинский футболист Александр Сопко прокомментировал cайту ua-football.com предстоящий матч Динамо и Шахтера в рамках УПЛ:

- На мой взгляд, главное отличие в том, что в этом матче допустима ничья. Соперники не поставлены перед необходимостью играть только на победу. Поэтому на первый план выйдет "не проиграть". Особенно это касается Динамо, которое играет на выезде. Киевляне, с большой долей вероятности, построят игру сугубо от обороны, сделав ее вязкой, компактной, и будут рассчитывать на контратаки.

Уверен, что определяющими в Харькове вновь станут микродуэли на обоих флангах. Визитная карточка нынешнего Шахтера - сильные, а главное - сбалансированные фланги. Прежде угрозы воротам соперника чаще исходили справа (Марлос - Срна), но сейчас акценты чуть сместились влево (Тайсон или Бернард и Исмаили). Прежде всего из-за того, что Срна уже не так заточен на атаку, играя более строже сзади. И вообще оборона Шахтера при Фонсеке действует более строго.

Думаю, в субботу мы снова увидим на острие атаки Динамо Мбокани. Хацкевич чуть упрощает игру, делая ее динамичнее. Он требует от игроков не задерживать мяч в центре поля, а при первой возможности загружать его в штрафную соперника. Такая игра немного примитивна, но иногда бывает очень эффективна, если есть рослый центрфорвард, хорошо играющий головой. И Мбокани, как видится Хацкевичу, лучше всего вписывается в такую схему, - сказал Сопко.