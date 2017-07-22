Cтал известен список возможных санкций США против России 1 22.07.2017, 21:28

Законопроект был зарегистрирован в Конгрессе США.

В сети был обнародован законопроект, который был зарегистрирован в Конгрессе США, относительно ужесточения санкций против России и Ирана, пишет apostrophe.ua.

Данный законопроект был опубликован на сайте Палаты представителей.

Отмечается, что целью данного законопроекта является противодействие агрессии правительств этих двух стран.

Конгрессмены проголосуют за данный законопроект уже на следующей неделе во вторник, 25 июля.

Авторы документа предлагают сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Данные ограничения направлены на противодействие строительству трубопровода NordStream 2, который, по мнению авторов законопроекта, угрожает энергетической безопасности Европейского союза.

Также под санкции могут попасть физические лица, которые намерены инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов в год или 1 миллион единовременно.