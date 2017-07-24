МВФ понизил прогноз цен на нефть 24.07.2017, 7:40

Стоимость нефти падает из-за американских запасов.

Международный валютный фонд понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы. Об этом говорится в июльском обзоре фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

По сравнению с предыдущим прогнозом аналитики МВФ ожидают нефть дешевле на три доллара - по 51,9 и 52 долларов за баррель.

Цены на нефть снижаются из-за больших запасов добытой нефти в США и увеличения предложения, объясняют эксперты фонда.

"Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, имевшего место во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", - пояснили в МВФ.

В результате, предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 доллара США в 2017 году и 52 доллара США в 2018 году.

В апрельском прогнозе МВФ, напротив, повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год примерно на четыри доллара - до 55,23 доллара за баррель.

Отметим, что по итогам 2016 года на фоне снижения цен обвалились валютные резервы стран-экспортеров нефти. Среди наибольших пострадавших государств оказалось и Россия, валютные резервы которой рухнули на 35 процентов.