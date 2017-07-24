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Ryanair снижает цены на авиаперелеты

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  • 24.07.2017, 10:53
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Лоукостеру удалось нарастить прибыль на 55%.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отчиталась о росте квартальной прибыли, предупредила о резком снижении тарифов, пишет korrespondent.net.

Так, рост квартальной прибыли компании составил 55% на фоне подъема средних тарифов на 1% в годовом выражении в связи с более поздней, чем в прошлом году, Пасхой.

Ryanair уже предупредила конкурентов, что в ближайшие месяцы может снизить тарифы до 9% в годовом выражении.

"Это конкурентный рынок. Тарифы могут снизиться на 7, 8, возможно, даже 9%", – сказал финансовый директор Ryanair Нил Сорахан.

Он добавил, что снижение тарифов в годовом выражении, скорее всего, составит в среднем 8% за шесть месяцев, завершающихся 31 марта 2018 года.

Прибыль после вычета налогов за три месяца, завершившихся в июне, составила 397 млн евро, в то время как аналитики в среднем ждали показатель в 366 млн евро.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Ryanair отменила запланированный выход на рынок Украины. В компании отметили, что аэропорт Борисполь стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая МАУ, и лишил украинцев доступа к дешевым авиабилетам.

Накануне стало известно, что в Кабмине хотят возобновить переговоры с Ryanair о полетах в Украину, а также оценят ход предыдущих переговоров. Позже эту же информацию подтвердил аэропорт Борисполь.


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