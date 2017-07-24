Белорусская служба радио «Свобода» сокращает эфир 1 24.07.2017, 18:03

Радио сокращает вещание на средних волнах.

Один из редакторов белорусской службы американского радио «Свобода» Франак Вячорка сообщил nn.by, что с прошлой недели радио прекратило выход ряда программ, некоторые из которых выходили по 15-20 лет. Среди прочего, это «Вольная студыя», «Падарожжы Свабоды», «Новая Атлантыда».

«Мы сокращаем коротко- и средневолновое вещание. Это стратегия на общее сокращение эфира, остаются только новости и одна передача. Все почему? Потому что мы переходим на иные, цифровые платформы», — сказал Вячорка.

Также он добавил, что американцы сократили финансирование вещания.

Отныне радио «Свобода» планирует больше внимания уделять видеопроектам и социальным сетям.

Главный редактор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук пояснил сайту Сharter97.org, что вещание на коротких волнах радио прекратило еще год назад. Сейчас идет сокращение эфира на средних волнах, однако речь идет о закрытии только некоторых программ. Не исключено, что эти программы будут продолжать выходить в интернете.