Зачем герр Штотц приходил в Беларусь? 3 Константин Скуратович, «Белрынок»

25.07.2017, 9:23

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Неизвестно, чем закончится банкротство Stotz Agro-Service, но фирму уже сегодня можно переименовывать в «Ленинский путь».

Как сообщают, в отношении немецкой компании «Штотц Агро-Сервис» возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности.

Из этого возникает первый ответ на поставленный в заголовке вопрос: «Не для того бундесбюргер пришел в Беларусь, чтобы обанкротится. А для того, чтобы получить выгоду».

Пять по политэкономии любому школьнику и прочим, включая журналистов. Правда, у журналистов более сложные рефлексии. Они пишут, что герр Штотц нес в Беларусь немецкий порядок в работе, который не помог ему наладить выгодный бизнес в сельском хозяйстве. В общем, тепло и еще теплее.

К концу 90-х белорусское руководство вполне определилось со стратегическими приоритетами в экономической политике. От реформы решили отказаться, сделали ставку на импортные технику и технологии, чтобы выгодно применить их, в том числе, в сельском хозяйстве. Кроме того, казалось, что в отрасли есть все необходимое для успешного развития, не хватает лишь эффективного менеджмента. В этой связи заговорили об «эффективных собственниках», которых пытались найти даже среди отечественных фермеров. Обращаясь к ним, руководство не мелочилось: «Приходите, владейте колхозами, хозяйничайте под нашим мудрым руководством – выполняйте планы и задания, оплачивайте государству колхозные долги!»

Помнится, фермеры, за исключением нескольких социально близких исполкомовским структурам, этот почин не поддержали. А если не они, то кто?

Тогда вспомнили, что в прошлые благословенные для начальства времена, почти каждое крупное предприятие имело свое подсобное хозяйство. Советские заводы независимо от своей ведомственной принадлежности, даже оборонные, могли обеспечивать своему персоналу хорошие заработки, но постоянно испытывали трудности с продовольственным обеспечением. Даже заводской общепит страдал от нехватки продукции животноводства. Военные части имели подсобные хозяйства, а у промышленных гигантов имелись настоящие агрокомбинаты. Чуть ли не животноводческие комплексы. Так созрела идея о передаче колхозов-совхозов в собственность государственным предприятиям, успешным частным структурам, в том числе и таким отдаленным от сельскохозяйственного производства организациям, как банковские структуры.

Это было сделано, когда широко анонсированная государственная программа Возрождения села оказалась очень трудной в реализации. Подводя итоги этого созидательного десятилетия для сельского хозяйства, Михаил Мясникович высоко оценивал усилия по созданию материальной базы производства, но сетовал на отсутствие в отрасли должного производственного и технологического порядка, негодовал по поводу хронического финансового нездоровяе организаций, которые требовали растущих дотаций. С одной стороны, валовое производство увеличивалось, но еще быстрее росли долги «реформированных колхозов».

Но в самом начале об этом не думали. Продуктивно думать белорусскому руководству мешало его credo – мировоззренческая основа, «научная убежденность», породившая веру в то, что колхозы-совхозы потенциально способны к организации крупно-товарного производства в условиях рыночной конкуренцией с любым частным производителем и, безусловно, с фермером. Удивительно, до сих пор значительная часть высокого начальства разделяют это мнение. В частности, указ Лукашенко «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» предполагает, что убыточные сельскохозяйственные организации после проведения по отношению к ним санации или банкротства, реорганизуются как имущественные комплексы. То есть передаются в той или иной форме новому собственнику в виде обычного колхоза, обремененного всеми своими обязательствами.

Для досудебного оздоровления были выбраны 323 убыточных сельскохозяйственных организаций, а 102 организации будут подвержены процедуре банкротства. Помимо этой обязательной части «оздоровления» суды возбуждают множество дел по экономической несостоятельности предприятий в текущем порядке. Возможно, что одной санацией дело не обойдется, поскольку финансовое здоровье предприятий продолжает ухудшаться. Возможно, начнется либеральная революция в этой самой социалистической отрасли экономики. Пока же все выглядит предсказуемо. Организациям, которые сумеют избежать судебных заседаний, гарантируются льготы: рассрочка погашения задолженности в ФСЗН, по возврату бюджетных ссуд и займов, по налогам и сборам, по платежам за топливно-энергетические ресурсы. Эти бонусы направляются для получения оборотных средств, а далее, как говорится, ступай и больше не греши! – оздоровленный «колхоз» начинает прибыльную работу, погашая прежние обязательства, не допуская новых просроченных долгов и зарабатывая себе на свое развитие.

В период досудебного оздоровления предприятиям тоже разрешается вести конфиденциальные переговоры с контрагентами об отсрочках. Свои налоговые льготы они могут сдавать в аренду, передавать в доверительное управление и продавать с аукционов по цене, рассчитанной из стоимости чистых активов. Руководители этих предприятий могут безвозмездно получить их в собственность взамен на обязательство оздоровить свой колхоз.

Назначенные в банкроты предприятия либо санируются, либо ликвидируются, либо будут проданы кредиторам или третьим лицам.

Таким образом, программа санации сельского хозяйства предлагает руководителям организаций, которых называют «красными помещиками», стать настоящими помещиками. Это вполне очевидно, поскольку сами колхозы сохраняются, как и, по сути, крепостное право за колхозниками. Но при этом «поместья» переводятся на хозрасчет. Государственная программа развития аграрной экономики на текущую пятилетку предусматривает, что для реализации ее мероприятий потребуется 221 млрд. рублей, из которых 200 млрд. предстоит заработать самим «колхозам» и прочим предприятиям агропрома. Из госбюджета выделят только 5, а местные бюджеты — около 3,4 млрд. рублей.

Если так, то это настоящая запланированная революция в финансировании.

Дешево и сердито! Например, к 2020 году планируется увеличить производства молока до 9,2 млн. тонн, хотя в первом году пятилетки (2016 год) в колхозах и совхозах надоили только 6,8 млн. тонн. Все это напоминает хрущевскую семилетку, названную позже волюнтаристской. У нас много чего не хватает, но в волевых решениях в управлении сельским хозяйством недостатка никогда не было, и многие на первый взгляд разумные подходы проваливались именно по этой причине. Недавно, например, Леонид Заяц на региональном совещании в Бобруйске выговаривал могилевским аграрием за провал прошлой пятилетней программы по животноводству. Они и с молоком не справились, и стадо сократили, и привесы снизили. Чтобы вписаться в новую программу им, в частности, ежегодно требуется увеличивать стадо на 10%. Для этого, как заметил министр, всем, начиная с председателя райисполкома до рядового работника, надо взяться за работу.

Буд-то бы они прежде не работали… К слову, работа по оздоровлению сельхозпредприятия предусматривает подготовку бизнес-плана, который утверждается исполкомовскими начальниками и в этом качестве становится типичным государственным планом, который выполняли все. И несли персональную ответственность. А в наших условиях неудачники часто преследуются в уголовном порядке за нерадение. Вероятно, все помнят, что Александра Муравьева, купившего у государства акции ОАО «Мотовело», как он считает, судят за невыполнение бизнес-плана.

Из нескольких сотен «оздоровленных» убыточных хозяйств, наверняка, найдутся десятки таких, которые, имея замечательные перспективные бизнес-планы, наладить прибыльную работу не смогут. И для профилактики кого-то обязательно накажут. Возможно, всех, начиная с председателя исполкома.

Следовательно, ожидать прихода собственника, тем более, хозяина в сельское хозяйство ожидать не стоит. В лучшем случае можно рассчитывать на относительно профессионального и честного приказчика, который помимо свое собственного интереса, соблюдая интересы начальство, иногда вспоминал и об общественной пользе.

Но зачем все это бизнес-планирование Лоренцу-Петеру Штотцу и Вальтрауд Шустак, владельцам немецкой компании Stotz Agro-Service, которую они создали в 2000 году, купив в Смолевичском районе «Ленинский путь» и «Пекалин». За свои собственные деньги, по реальным ценам, поскольку хозяйства предварительно «оздоровили». То есть новые владельцы отбились от завышенных требованиям белорусских властей, приняли на себя компромиссные обязательства прежних хозяев и даже выплатили денежную компенсацию бывшим колхозникам.

Все были довольны. Власти радовались наивным немцам, которые купили у них колхозы как «имущественные комплексы» и готовы были продать им больше, если они согласятся. Несомненно, немцам требовались именно колхозы, которых не было в Германии. Разумеется, в ФРГ, но колхозов никогда не было и в бывшей ГДР. Там были образованы сельскохозяйственные кооперативы, в которые входили своими наделами собственники земли, сохраняя за собой право на выход. Это право было реализовано после воссоединения страны.

Но по каким-то обстоятельствам, немцам понравился именно белорусский порядок, немыслимый в Германии. Немцам, которые намеревались продавать западную сельскохозяйственную технику по всему СНГ, больше рассчитывая на Россию, а в Беларуси были довольны тем, что дешево получили в аренду на 99 лет земли двух по немецким меркам крупнейших поместий. Подчеркну, немцы не претендовали стать белорусскими помещиками, они получили несколько производственных, испытательных, демонстрационных площадок и сервисных центров для своей высококачественной продукции.

Все поначалу у них пошло хорошо. Но хозяйства, покупая импортные комбайны и тракторы, отказываясь от российских и отечественных, создавали угрозу нашей промышленности и препятствовали «амбициозной задаче» руководства по приоритетному развитию собственного производства сельхозмашин. По этой причине деньги стали выделять только на закупку отечественной техники.

После этого Stotz Agro-Service постепенно превратился в обычный колхоз, который никогда не имел лучших по району показателей, о чем свидетельствовала еженедельная «рапортичка» в районной газете, а со временем оказалась, что и экономика фирмы не блестяща.

Не знаю, чем закончится банкротство Stotz Agro-Service, но фирму уже сегодня можно переименовывать в «Ленинский путь». И это будет уже третий факт возвращения имен. В 1990 году колхоз по своему собственному желанию присоединился к известному в то время промышленному объединению и получил название «Амкадор-арго». Колхоз прошел санацию, объединение приняло на себя колхозные долги, платило заработную плату. Но в середине 90-х годов, когда приоритеты в экономической политике изменились, власти вернули все на круги своя, и хозяйство получило прежнее имя «Ленинский путь». Когда в очередной раз колхоз разорился (из имущества осталась только гербовая печать), его удалось продать немцам.

Теперь немцы уходят, а кто придет им на смену?

Насколько я знаю, местное население относилось к герру Штотцу (к «немцу») с сочувствием и симпатией. Неплохим человеком оказался. И я его вспомнил, услышал совет Лукашенко, адресованный Путину и Медведеву: «Вы, главное, не убивайте свой скот из-за лейкоза! Корову за год не вырастишь… Мы в свое время прошли эту трагедию, закупили скот на Западе. Так в результате завезли столько хлама, что потом избавиться не могли!» Насчет «западного хлама» это обычная для Лукашенко гипербола, остальное – правда, но для любителя (и покупателя) неприятная. Да, молоко и мясо, которые дают лейкозные коровы, болеющие раком крови, безопасны для людей. Но публике лучше без таких шокирующих публичных подробностей.

…Герр Штотц свою работу по оздоровлению колхоза «Ленинский путь» начал с улучшения дойного стада, с избавления от больных коров. Симпатичная позиция. И если бы довелось выбирать для нашего сельского хозяйства специалистов и руководителей сегодня, я бы выбирал именно таких человечных людей.

Константин Скуратович, «Белрынок»