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Марек Зуб: Белорусам свойственна какая-то закрытость

  • 25.07.2017, 9:41
Марек Зуб
Фото: armsport.am

Новый главный тренер «Шахтера» Марек Зуб  рассказал о коммуникативных неудачах в многоязычном солигорском коллективе.

Выдержки из интервью публикует «Прессбол».  

- ...Все окружающие меня люди твердят: Марек, ты должен понять белорусский менталитет!

- Поняли?

- В целом да. Белорусам свойственна какая-то закрытость. Вы любите тишину — и особо не ищете контактов с иностранцами. Лучшая позиция — смотреть на все спокойно, со стороны. Ни с кем особо не откровенничать, быть осторожным...

- Это хорошо или плохо?

- Здесь есть и плюсы, и минусы. А плохо лишь то, что у вас не говорят на английском. И не хотят. Знаешь четыре-пять слов, пусть еще со школьной программы, — скажи их легионеру, который ничего не понимает по-русски. Так продемонстрируешь, что хочешь перед ним открыться, подать ему руку дружбы. Однако почему-то ваши ребята боятся использовать даже английские слова, которые знают.

- И Януш?

- Коля умеет — но только он. Беседовал на этот счет с парнями. Один говорит: я не смогу. Другой отвечает: если легионер приехал к нам, пусть он первым находит с нами контакт. Третий: мне это вообще не интересно, у меня есть собака — лучше с ней после тренировки пойду в лес погулять. Но я думаю все это изменить, чтобы ребята больше общались. Поверьте, и для уровня игры иностранцев это очень важно.


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