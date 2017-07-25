Названы 10 лучших островов мира
- 25.07.2017, 11:25
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Опытные путешественники проанализировали свои поездки по миру и поделились мнением о лучших островах.
Портал Travel + Leisure опубликовал (перевод — nv.ua) ежегодный рейтинг лучших туристических направлений. Помимо городов и отелей, были определены лучшие острова мира для отдыха.
Каждый год для рейтинга World’s Best Awards Travel + Leisure просит опытных путешественников проанализировать свои поездки по миру и поделиться мнением о лучших городах, курортах, островах, круизах, авиакомпаниях и о многом другом.
Критериями для выбора лучших островов мира были активности и достопримечательности, природные особенности и пляжи, доступные продукты питания, дружелюбие местных жителей и общее впечатление от острова.
10 лучших пляжей мира выглядят так:
10. Бали, Индонезия
Помимо прекрасных пляжей и лесистых вулканических гор, Бали также имеет богатую историю и культуру.
9. Хвар и Далматинские острова, Хорватия
Хорватия и ее пляжи на берегу Адриатического моря – одно из самых популярных мест для отдыха в мире.
8. Искья, Италия
Вулканический остров Искья славится не только красивой природой и вкусной итальянской едой, но и термальными источниками.
7. Кауаи, Гавайи
Кауаи называют "островом садов", поскольку он почти полностью покрыт тропическими лесами.
6. Мауи, Гавайи
На Мауи расположен один из самых известных пляжей с черным песком в мире.
5. Санторини, Греция
Этот потрясающий остров с белыми домиками и синими крышами обязательно стоит посетить.
4. Галапагосские острова, Эквадор
Природа и дикий животный мир этих островов просто завораживают.
3. Боракай, Филиппины
Остров Боракай славится необыкновенными белоснежными пляжами.
2. Хилтон-Хед, Южная Каролина, США
На Хилтон-Хеде помимо прекрасных солнечных пляжей, обустроены корты для гольфа и тенниса, площадки для воллейбола, водного поло и многие другие активности.
1. Палаван, Филиппины
Живописный уголок с роскошными пляжами, идеальное место для дайвинга и сноркелинга.