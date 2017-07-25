Названы 10 лучших островов мира 25.07.2017, 11:25

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Остров Палаван, Филиппины

Фото: muha04/Depositphotos

Опытные путешественники проанализировали свои поездки по миру и поделились мнением о лучших островах.

Портал Travel + Leisure опубликовал (перевод — nv.ua) ежегодный рейтинг лучших туристических направлений. Помимо городов и отелей, были определены лучшие острова мира для отдыха.

Каждый год для рейтинга World’s Best Awards Travel + Leisure просит опытных путешественников проанализировать свои поездки по миру и поделиться мнением о лучших городах, курортах, островах, круизах, авиакомпаниях и о многом другом.

Критериями для выбора лучших островов мира были активности и достопримечательности, природные особенности и пляжи, доступные продукты питания, дружелюбие местных жителей и общее впечатление от острова.

10 лучших пляжей мира выглядят так:

10. Бали, Индонезия

Помимо прекрасных пляжей и лесистых вулканических гор, Бали также имеет богатую историю и культуру.

Публикация от Alena Sinitsova (@alena_sinitsova) Июл 24 2017 в 7:05 PDT

9. Хвар и Далматинские острова, Хорватия

Хорватия и ее пляжи на берегу Адриатического моря – одно из самых популярных мест для отдыха в мире.

Публикация от Jaimy Von Harras (@jaimyvonharras) Июл 19 2017 в 9:08 PDT

8. Искья, Италия

Вулканический остров Искья славится не только красивой природой и вкусной итальянской едой, но и термальными источниками.

Публикация от MelodyBue (@melodybue) Июл 24 2017 в 7:04 PDT

7. Кауаи, Гавайи

Кауаи называют "островом садов", поскольку он почти полностью покрыт тропическими лесами.

Публикация от Mark Kim | 김형진 (@megook) Июл 24 2017 в 2:33 PDT

6. Мауи, Гавайи

На Мауи расположен один из самых известных пляжей с черным песком в мире.

Публикация от Gina Ybarra (@huntforstyles) Июл 23 2017 в 8:08 PDT

5. Санторини, Греция

Этот потрясающий остров с белыми домиками и синими крышами обязательно стоит посетить.

Публикация от Shally Sia (@shallysia) Июл 24 2017 в 7:11 PDT

4. Галапагосские острова, Эквадор

Природа и дикий животный мир этих островов просто завораживают.

Публикация от The Wonderlust (@thewonderluststyle) Июл 23 2017 в 6:58 PDT

3. Боракай, Филиппины

Остров Боракай славится необыкновенными белоснежными пляжами.

Публикация от Mohammad Shehri (@mashehri) Июл 23 2017 в 7:34 PDT

2. Хилтон-Хед, Южная Каролина, США

На Хилтон-Хеде помимо прекрасных солнечных пляжей, обустроены корты для гольфа и тенниса, площадки для воллейбола, водного поло и многие другие активности.

Публикация от Meghan Blohm (@meghaninwanderland) Июл 23 2017 в 7:21 PDT

1. Палаван, Филиппины

Живописный уголок с роскошными пляжами, идеальное место для дайвинга и сноркелинга.