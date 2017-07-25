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Названы 10 лучших островов мира

  • 25.07.2017, 11:25
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Остров Палаван, Филиппины
Фото: muha04/Depositphotos

Опытные путешественники проанализировали свои поездки по миру и поделились мнением о лучших островах.

Портал Travel + Leisure опубликовал (перевод — nv.ua) ежегодный рейтинг лучших туристических направлений. Помимо городов и отелей, были определены лучшие острова мира для отдыха.

Каждый год для рейтинга World’s Best Awards Travel + Leisure просит опытных путешественников проанализировать свои поездки по миру и поделиться мнением о лучших городах, курортах, островах, круизах, авиакомпаниях и о многом другом.

Критериями для выбора лучших островов мира были активности и достопримечательности, природные особенности и пляжи, доступные продукты питания, дружелюбие местных жителей и общее впечатление от острова.

10 лучших пляжей мира выглядят так:

10. Бали, Индонезия

Помимо прекрасных пляжей и лесистых вулканических гор, Бали также имеет богатую историю и культуру.

9. Хвар и Далматинские острова, Хорватия

Хорватия и ее пляжи на берегу Адриатического моря – одно из самых популярных мест для отдыха в мире.

8. Искья, Италия

Вулканический остров Искья славится не только красивой природой и вкусной итальянской едой, но и термальными источниками.

7. Кауаи, Гавайи

Кауаи называют "островом садов", поскольку он почти полностью покрыт тропическими лесами.

6. Мауи, Гавайи

На Мауи расположен один из самых известных пляжей с черным песком в мире.

5. Санторини, Греция

Этот потрясающий остров с белыми домиками и синими крышами обязательно стоит посетить.

4. Галапагосские острова, Эквадор

Природа и дикий животный мир этих островов просто завораживают.

3. Боракай, Филиппины

Остров Боракай славится необыкновенными белоснежными пляжами.

2. Хилтон-Хед, Южная Каролина, США

На Хилтон-Хеде помимо прекрасных солнечных пляжей, обустроены корты для гольфа и тенниса, площадки для воллейбола, водного поло и многие другие активности.

1. Палаван, Филиппины

Живописный уголок с роскошными пляжами, идеальное место для дайвинга и сноркелинга.


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