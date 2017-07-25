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30% работы сотрудников банков могут выполнять роботы

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  • 25.07.2017, 16:24
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Чатботы и алгоритмы сократят нагрузку на сотрудников банков.

Треть всех функций, выполняемых сотрудниками банков, можно автоматизировать, считают эксперты консалтинговой компании McKinsey. Впрочем массовой безработицы среди операционистов, кассиров и менеджеров банков можно избежать, пишет hightech.fm.

Выводы одной из ведущих консалтинговых компаний мира — не лучшие новости для миллионов операционистов, менеджеров по ипотеке и потребительскому кредитованию, финансовых аналитиков и других специалистов банков. Утешить их, впрочем, может то, что в отчете McKinsey не делается вывод о неминуемых массовых увольнениях. Его авторы прогнозируют, что «применение когнитивных технологий к функциям рынка капитала сократит бюджеты и освободит средства для более эффективного использования персонала — в сферах исследований, генерации идей и работы с клиентами».

В восьми банках, которые изучали специалисты McKinsey, число сотрудников не всегда сокращалось в результате внедрения новых технологий. Это потому что автоматизировались функции, а не рабочие места. Так что чатботы и алгоритмы скорее сократят нагрузку на сотрудников банков, чем полностью лишат их работы.

McKinsey выделяет четыре технологии, готовые взять на себя треть работы в банках: умное делопроизводство, машинное обучение, обработка естественного языка и когнитивные агенты. Некоторые банки уже делают шаги по пути автоматизации, но большинство находится «на ранней стадии понимания потенциала, который предлагают когнитивные технологии», говорится в докладе.

Относительно оптимистический взгляд McKinsey на то, как автоматизация скажется на занятости работников финансовой сферы, разделяют и главы банков. «У нас стало меньше менеджеров по продажам и торгам, но больше инженеров и программистов, — говорит Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase. — Алгоритмы дают нам возможность взять ресурсы и направить их куда-нибудь в другое место». По мнению Даймона, штат его инвестиционного банка в ближайшие 20 лет будет только увеличиваться, сообщает Quartz.

Тем не менее, под опасениями сотрудников банков за свои рабочие места есть основания: в конце мая председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заявил, что штат банка сократится к 2025 году на 45 тысяч человек. Сокращения уже проводятся, и чаще всего под них попадают служащие, не связанные с ИТ.


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