«Добегался до того, что в 80 лет стал фотомоделью!» 2 26.07.2017, 15:04

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Фото: kanaplev+leydik

Андрей Короленко бегает марафоны, серфит интернет, сидит в соцсетях и скайпе и даже сам шьет себе одежду.

Год назад Андрей Павлович из Жодино буквально взорвал интернет, а самого его вмиг прозвали самым модным дедушкой не только в Беларуси, но и в мире. И есть за что!

Я и подумать не мог, что такое возможно, - рассказывает kp.by необычный дедушка, к которому мы приехали в гости. – Поехал как-то со своими ребятами в Минск, чтобы бежать в полумарафоне, а там какая-то девочка меня сфотографировала. На следующий день мне позвонили и пригласили поучаствовать в фотоконкурсе в качестве… модели.

- В полумарафоне - тысячи участников. Почему заметили именно вас?

- Ну, может, потому что я в своем костюме был, сам сшил. В белых трусах своих спортивных, фирменных с красной полоской, в бандане… На марафоне этом столько красивых девчонок бежит - как же я могу в простых штанах? Пошел в магазин, примерил немецкие шорты спортивные. Но они ж дорогие! Снял мерки, а дома сшил сам! На швейной машинке я шью с 10 лет. Она мне еще от мамы досталась. Чтобы купить ее после войны, пришлось продать корову.

Андрей Павлович – харизматичный, мудрый, начитанный, галантный, всегда в курсе всех новостей и с собственным мнением по любому поводу. А чего стоит его фирменная модная борода! Женщин этот мужчина обожает. Увидит красивую – тут же делает комплимент.

Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ

В Минске на полумарафоне дедушку заметили фотографы Евгений Канаплев и Юлия Лейдик, решившие поучаствовать в фотоконкурсе #GOLDEN БЕЛАРУСЬ. Задача конкурса – запечатлеть образ современной Беларуси и мобильный образ жизни. В итоге победил снимок, на котором изображены 80-летний Андрей Павлович и 77-летняя Маргарита Тимофеевна, катающиеся в модных нарядах на самокатах.

- Это было так классно! - рассказывает супруга Андрея Павловича Галина Васильевна. – Дед мой почти ничего не слышит, я у него вместо переводчика. И даже то, что ему нужно было сниматься в паре с другой женщиной, меня не смутило. Мы оба всегда готовы на эксперименты. В душе ведь молодые!

За время съемок Андрей Павлович попал к барберам, сделал себе временную татуировку, прокатился в модном образе на самокате… А на следующий день после выхода рекламного ролика проснулся знаменитым. Образ продвинутого дедушки взорвал соцсети.

- Ой, наделали мы тогда шуму! - вспоминает свой необычный опыт в качестве модели Андрей Павлович.

Фото: kanaplev+leydik

«На даче работы сейчас много, так что за компом сижу реже»

Квартира Андрея Павловича заставлена книжными полками. Знает, где находится каждая из книг, а те, которые читал в последнее время, записывает в тетрадочку. Но не потому, что забывает.

- Ум всегда должен работать, - говорит Андрей Павлович. – В очках я, потому что на один глаз слепой, а я решил, что буду модным. Иду на огород – обязательно брюки аккуратные и рубашку в тон. Очки – красивые, чтобы людей не пугать (смеется). Пока слуховой аппарат не надел, ничего не слышал. А теперь понимаю, какое же это счастье - слышать. И вообще счастье – в мелочах. Выхожу на улицу – дети пищат, птицы горлопанят: воробьи отдельно, вороны отдельно. А вот людей все равно плохо слышу. Частоты не те. Ну, ничего, собираюсь и иду на дачу за 8 километров. В движении – жизнь. А пока идешь – так хорошо думается! Достаю диктофон и записываю свои мысли. Жаль, сейчас на даче работы много – в интернете редко сидеть получается.

За компьютером Андрей Павлович не просто сидит, он на нем работает: выставляет в интернет фото, пишет новости на информационные сайты, общается с детьми по скайпу, сидит в соцсетях, и, как выяснилось во время нашей беседы, в свое время был еще и внештатным корреспондентом «Комсомолки».

- А мыльниц у меня вообще несколько штук, - Андрей Павлович достает два фотоаппарата. – Одна цифровая, вторая – зеркалка. Когда-то вел фотокружок. С тех пор любовь к технике осталась. Если на марафоне бегу – прямо по ходу все и фотографирую – и жанчынак прыгожых, и пейзажи.

- Быть марафонцев в вашем возрасте – подвиг. Неужели всю жизнь бегаете?

- Я вообще на здоровье слабенький был. Ветер подует – я и болею. Бегать стал только в 64 года. Зимой 2000 года нашел на даче щенков, одного оставил себе, а его ж надо выгуливать. Собачка маленькая, а бегает быстро - ну и я за ней. Так и ввязался. Сапоги сменил на кеды, и каждый день стал пробегать минимум по три километра. Добегался до того, что однажды меня пригласили в клуб любителей бега на БелАЗе - завод спонсировал участникам клуба выезды на марафоны.

Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ

Сейчас за плечами Андрея Павловича десятки марафонов в разных странах. А в свое 70-летие дедушка установил личный рекорд – пробежал 31 км.

На стене у Андрея Павловича – портрет Хемингуэя.

- Великий человек был, - подмечает и тут же находит его книжку на полке. – Правда, жена моя его не очень любит. А знаете почему? У него ж было четыре жены! А у меня три! (хохочет).

«Много дурных мыслей в голове? Иди и бегай!»

- Я родился в деревне между Слуцком и Копылем. Сказать, что детство было тяжелым – ничего не сказать, - вспоминает Андрей Павлович. - Война. Постоянно грабили, издевались. Притом бандиты, которые называли себя партизанами. Маму били, она в огород почти голая убегала. Отец с войны так и не вернулся… В 1959 году я окончил торфяной факультет в БНТУ. По распределению отправили в Тулу инженером на завод «Тулаторфмаш». И вот там я понял, что я белая ворона. Я же был комсомольцем. И вот как-то отправили меня на пленум. А я взял и не согласился с большинством - сорвал собрание, на котором решался вопрос о повышении одного комсомольского секретаря… Понял, что это была формальная организация, из-за этого и уехал из Тулы. Глядя, как воруют, не мог молчать. Начались конфликты на работе. В то время я выписывал один немецкий журнал и как-то увидел в нем фото БелАЗов. Взял и написал в Жодино на завод главному конструктору: мол, знаю и умею многое, хочу приехать на родину. И мне пришел ответ: «Приезжайте, рабочее место в конструкторском бюро обеспечим». И я переехал, а жена осталась в Туле. Со временем перестали друг друга понимать. Разошлись...

На БелАЗе Андрей Короленко отработал инженером-конструктором более 30 лет. Был депутатом Жодинского горсовета, помощником депутата Верховного Совета.

- И все равно был диссидентом, - говорит его супруга. - Видит несправедливость – выступает. Начальникам-коммунистам не нравилось. Принципиальный…

Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ

- Ну и как вам живется в роли белой вороны?

- Главное – человек должен быть верен себе и совести. А я верен. И в отношении с людьми всегда пытаюсь быть человечным. Я всегда ориентировался на мою маму. Она была самой уважаемой женщиной в деревне, хоть и училась всего два года. За советом к ней всегда шли люди со всей деревни. И своих детей воспитывал так же: надо все делать по-людски. Со своей третьей женой живем больше 40 лет. И у нас шестеро детей. Все отличные люди.

- Может, раскроете секрет счастливого брака?

- Надо слышать друг друга. Иногда подстроиться, даже когда понимаешь, что вторая половинка не права.

- А есть секрет оптимизма?

- Ой, конечно! Вот я люблю всех людей, особенно женщин. Это ж так великолепно, когда и ножки красивые, и душа (смеется). Всегда помогаю людям в беде. Не беру близко к сердцу. Все пройдет, и все в жизни не случайно. Чтобы работала голова, надо не пить, читать, думать. А чтобы руки-ноги работали – гантели, лыжи и бег. Вся дурь и выйдет.