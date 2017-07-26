Власти Украины подтвердили, что лишили Саакашвили гражданства 4 26.07.2017, 17:21

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президента Грузии лишили украинского гражданства из-за ложных данных в анкете.

В Государственной миграционной службе подтвердили ТСН, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

В ведомстве сообщили, что решение принято на основе п. 2 ст. 19 закона "О гражданстве". Отмечается, что он указал ложные данные в анкете.

В Госмиграционной службе объяснили, что в документах, которые заполнял бывший председатель Саакашвили для получения украинского гражданства, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, но на территории Грузии он был заочно арестован.

Напомним, что гражданство Саакашвили получил в мае 2015 года, когда был назначен на должность председателя Одесской облгосадминистрации. 7 ноября 2016 года он заявил, что подает в отставку.