МИД Молдовы вызвал российского посла «на ковер» 26.07.2017, 20:02

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Посла РФ вызвали из-за планов России в Приднестровье.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало посла Российской Федерации в Молдове Фарита Мухаметшина для обсуждения мероприятий, посвященных 25-летию миротворческой миссии в Приднестровье. В частности, послу напомнили, что участие российских чиновников и артистов в подобных мероприятиях может нанести ущерб отношениям Молдовы и России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Кишинев хочет сохранить дружественные, доверительные и уважительные отношения. Односторонняя организация празднования этой даты с участием российской делегации неблагоразумна», - подчеркнули молдавском министерстве.

Также министерство подчеркивает, что молдавские власти неоднократно предлагали изменить формат миротворческой миссии на Днестре, которая давно исполнила все, для чего предназначалась, и сделать ее гражданской, «что благоприятно скажется на процессе приднестровского урегулирования».

Ранее сегодня сообщалось, что пророссийский президент Молдовы Игорь Додон высказался за введение в стране президентской формы правления.