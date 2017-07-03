Ученые рассказали об удивительной генетической загадке человечества 2 3.07.2017, 11:49

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Новые факты ставят под сомнение теорию «африканской прародины».

Ученые давно придерживаются теории о том, что почти каждый человек на планете произошел от первых людей, которые покинули Африку.

Это произошло 400 000 – 100 000 лет назад. Однако есть много фактов в истории человечества, которые не способны понять или объяснить ни генетики, ни другие ученые, пишет newsyou.info.

Иногда, кажется, что поднятие этой темы скорее создает больше вопросов, нежели ответов.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы поделились результатами всестороннего исследования аборигенов Австралии и выяснили, что они происходят от прежде неизвестной формы человека. Гены этого племени – загадка для ученых.

«Наша главная цель — понять, как наша раса дошла до того, где она сегодня, и для этого мы должны сначала изучить ДНК древних племен», — объяснил Малик Свапан, который возглавлял исследование, и активно изучал происхождение человеческих геномов на протяжении большей части своей карьеры.

Малик Свапан рассказал, что самым невероятным открытием является то, что ДНК-код аборигенов указывает на древнее смешение с неопознанной ветвью человечества. Это говорит о том, что они обнаружили следы совершенно новой формы древних человеческих видов.