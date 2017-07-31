Так кто «пятая колонна» в экономике? 2 Леонид Злотников

31.07.2017, 15:29

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Леонид Злотников

Среди различных индексов, по значениям которых ранжируют страны мира, есть индекс развития экономической науки в стране.

Согласно недавно опубликованным данным, Беларусь занимает последнее (23-е) место в регионе Восточной Европы по уровню развития экономической науки. А на первом месте в этом списке стран находится наша соседка Литва. Приличные места в списке занимают и другие страны Прибалтики.

Сначала несколько слов для любопытных читателей о том, как ранжируются страны по уровню развития экономической науки. Есть международные организации, которые решают, какие журналы в стране являются научными и затем ведут учет публикаций по экономике каждого автора в научных журналах всех стран. Эти сведения накапливаются в базах данных (для Европы - база данных Scopus).

Для страны рассчитывается два итоговых показателя. Во-первых, измеряется количество публикаций авторов данной страны в научных экономических журналах всех стран в пересчете на 1 млн. жителей страны. Во-вторых, оценивается качество публикаций, т. е. их значимость для развития науки. Если на какую-то статью много ссылок в статьях других авторов, то качество этой статьи высокое и ее автор получает больше баллов. Качество статьи оценивается значением индекса Хирша.

По данным базы Scopus за 1996-2016 годы, для 23-х восточноевропейских стран были рассчитаны описанные выше оценки состояния экономической науки в каждой из стран. В таблице 1 приводится выборка этих оценок для Беларуси и ее соседей. Состояние белоруской экономической науки оценивается как наихудшее в Восточной Европе.

В 1996-2016 годах белорусские ученые-экономисты опубликовали в европейских журналах пять статей в год на миллион жителей. Это худший результат в регионе среди 23 стран региона Восточной Европы. Лучший показатель у Литвы – 476 статей в год на миллион жителей. Это почти в 100 раз больше, чем у Беларуси.

Таблица 1 Рейтинг стран по уровню развития экономической науки в стране. (Выборка из списка 23 стран Восточной Европы)

Нет ничего удивительного в том, что экономическая наука в Беларуси оказалась в зародышевом состоянии. И причин этому несколько.

Во-первых, экономическая наука в странах Запада («Экономикс») - это наука, которая решает задачу, как использовать ограниченные ресурсы страны, чтобы обеспечить максимально возможное удовлетворение потребностей общества. Предполагается, что решение этой задачи возможно только на основе частной собственности и рыночной экономики. Ученые и управленцы, получившие образование в СССР, изучали политэкономию, т.е. науку, решающую иную задачу - объяснить и механизм эксплуатации трудящихся при капитализме, и необходимость обобществления всей собственности, и плановой экономики для исключения эксплуатации человека человеком. (Многие руководители белорусской экономики, никогда не изучавшие «Экономикс», и сегодня не могут правильно ответить, что такое ВВП).

После распада СССР в Беларуси еще долгое время у власти и в науке оставались сторонники командной экономики, получившие образование еще в СССР. Соответственно содержание многих статей в научных журналах было направлено на решение проблем командной модели. Западный читатель такие статьи не воспринимает серьезно. Например, в журнале «Новая экономика», включенном в список научных экономических журналов Беларуси, еще недавно появлялись статьи, в которых сторонники рыночной экономики назывались агентами «пятой колонны», а главный редактор этого журнала требовал от властей запретить преподавание буржуазной «Экономикс» в Беларуси. Один из советников Лукашенко по экономике тоже утверждал в своих публикациях, что в развитых странах уже нет рыночной экономики, а Беларуси «пятая колонна» навязывает эту модель экономики, чтобы разрушить индустрию страны и за бесценок выкачать природные ресурсы.

В Беларуси журнал считается научным, если он включен в перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В настоящее время в этот перечень входит 54 экономических журнала. Но ни один из них не включен в базу данных Scopus. Экспертным советом Scopus эти журналы не признаны научными по своему содержанию. То есть для остального мира ученые, напечатавшие статьи в этих журналах, как бы не существуют. А в Литве научными были признаны 4 журнала. Причем с высоким статусом, который отражается индексом Хирша.

Во-вторых, после распада СССР ученые стран Балтии и Беларуси оказались в принципиально различных общественных системах.

В странах Запада, к которым примкнула Литва после 2004 года, стимулы к технологическому прогрессу, к развитию науки и образования порождаются конкуренцией, прежде всего, конкуренцией в сфере производства. Если конкуренты используют достижения НТП и сделают что-то лучше, то отставшая фирма обанкротится. Если менеджер фирмы примет на работу недоучек из числа своей родни или по протекции, то он прогорит вместе с ними. Поэтому грамотных выпускников вузов задолго до окончания ими учебного заведения фирмы ищут сами.

В свою очередь, университеты конкурируют между собой по качеству образования, чтобы занять в рейтинге по данному показателю более высокую позицию. Кто готовит лучших специалистов, тот берет более высокую плату за образование, получает более щедрую государственную и общественную поддержку. В лучших университетах больше платят преподавателям и известным ученым, приглашенным для чтения лекций.

А в Беларуси продолжается отрицательный отбор кадров в науке и образовании, начатый еще в СССР после введения Сталиным доплат за ученую степень (1948г.), и отсутствует интерес к нововведениям со стороны предприятий в командной экономике. В постсоветские годы к этому добавился фактор нищенской зарплаты преподавателей вузов (на уровне продавцов в магазинах). Во всех вузах преподаватели получают, за редким исключением, равную оплату (и равную доплату за степень в государственных вузах) независимо от качества их работы. Учебная нагрузка на преподавателя по количеству часов в два-три раза превышает нагрузку преподавателя в развитых странах. При этом многие преподаватели работают на полторы ставки. Здесь уже не до качества образования. (О причинах деградации науки в Беларуси и России более подробно смотрите здесь).

По сравнению с советским периодом качество преподавания и научных работ значительно снизилось. Практически по всем предметам преподаватели требуют от студентов вести конспект и некоторые из них не допускают к экзамену, если у студента нет конспекта. Я закончил лучший вуз в СССР – Московский государственный университет. Никто из преподавателей под конспект лекций нам не читал (студент сам решал, вести ли конспект и что туда записывать) и преподаватели не доходили до такого маразма, чтобы проверять, есть ли у студента конспект.

Не лучше положение и с качеством диссертаций. Несколько лет тому назад я просмотрел 10 докторских диссертаций по экономике, недавно защищенных. Не менее половины из них в советское время были бы отклонены из-за низкого научного уровня еще до защиты.

В последние годы много говорят о реформах в сфере науки и образования. И кое-что уже делается. В России уже три года, как произведена радикальная реформа Академии наук. Даже в Беларуси создается видимость перехода к Болонской системе высшего образования. Но все эти реформы ничего не дадут, пока не будет в наших странах перехода к конкурентной рыночной экономике (в России тоже командная экономика: доля частной собственности в ВВП с 2005 по 2015 год там сократилась с 70 до 35%).

Вот такие мысли приходят при сравнении рейтинга развития экономических наук в странах Балтии, включенных в мир с развитой рыночной экономикой, с рейтингом коррумпированных постсоветских республикскоманднойэкономикой.

Леонид Злотников, специально для Charter97.org