Что будет, а что нет на концерте Сергея Михалка в «Шаблi» 5.07.2017, 17:14

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Сергей Михалок

Фото: Юлия Полунина-Бут

В эту субботу, 8 июля, Сергей Михалок выступит на хуторе «Шаблi» с акустической программой «Зорачкі».

Событие обещает быть масштабным: по нашим данным, уже продано около 1 500 билетов. Накануне концерта The Village задал его организатору Владимиру Шаблинскому насущные вопросы об инфраструктуре мероприятия.

Как добраться до хутора?

Автобусным трансфером, который организует компания-перевозчик. Стоимость — 15 рублей в обе стороны. Оплата собирается до 8 июля, иногородним разрешается оплатить проезд при посадке. Регистрация обязательна. Выезд из Минска в 16:00 от остановки «ст. метро Институт культуры» (ул. Суражская, 1а). Обратный выезд в город — после концерта, около 23:00.

Электричкой до станции Воложин. С основных дневных электричек людей будет встречать арендованный организаторами автобус и бесплатно довозить до хутора. Этим же автобусом в воскресенье можно подъехать обратно на железнодорожную станцию.

На личном авто.

Хватит ли места на парковке?

Парковка на хуторе способна вместить до двух тысяч машин. Один нюанс: парковка — это поле, грунт. В дождливую погоду его размывает, и низкие машины иногда садятся. На парковке будет работать персонал, который поможет найти место и поставить машину.

Можно приезжать с палаткой?

Да. На хуторе есть палаточный городок, пребывание в нем бесплатное для всех, кто купил билеты. Приехать и разбить палатку можно не только в субботу, но и с вечера пятницы — выбрать более удобное место и провести на природе целые выходные. Костры, фоновая музыка, общение — это тоже приятная часть мероприятия.

Будет ли работать прокат палаток на месте?

Проката не будет. В прошлые годы организаторы предлагали такую услугу, но она оказалась не востребована. На хутор обычно приезжает одна и та же аудитория, которая хорошо подготовлена и обеспечена всем необходимым.

Можно ли купить еду и напитки?

На концерте будут работать фуд-траки, два минских кафе и «Воложинский райпищеторг». Еда на любой вкус и кошелек — от копеечных драников до красной рыбы. Алкоголь продаваться не будет.

Можно ли привозить алкоголь с собой?

Организаторы не ограничивают зрителей в привозе алкоголя: можно брать, не нарушая требований законодательства. Но активная территория возле сцены находится под контролем правоохранителей, и нетрезвым зрителям могут отказать в проходе. В огороженной зоне концерта будет четыре пункта досмотра.

Будут ли туалеты?

Туалетов всегда достаточно: это и местные стационарные, и дополнительные арендованные. Также есть вода и рукомойники — с гигиеной все в порядке.

На концерт Сергея Михалка собирается колоссальное количество людей. Вместит ли хутор «Шаблi» всех зрителей?

Территория хутора — 4 гектара, места хватит всем. Подобные мероприятия уже проводились. Максимальное количество людей, которое здесь одновременно отдыхало, — до четырех тысяч. Сцена стоит на земле, зрители располагаются вокруг либо стоя, либо сидя на траве.

На этом концерте организаторы рассчитывают принять до двух тысяч человек. По опыту прошлых мероприятий, в одном месте все не собираются: кто-то находится на парковке, кто-то в палатках, в фуд-зоне, а кто-то пошел гулять по окрестностям.

Можно ли купить билет на входе?

На входе билеты будут, но дороже — по 50 рублей. Предварительно билет можно купить напрямую в «Театрально-концертной кассе» (ул. Калинина, 5) за 35 рублей и через билетные сервисы за 37,5 рублей.

Нужен ли билет детям?

Дети до 12 лет проходят бесплатно, старше — по обычному билету.

Будет ли организована детская зона?

Для детей будет работать надувная горка, батуты и другие развлечения. Можно также прокатиться на 200-метровом троллее, самом длинном скоростном канатном спуске в Беларуси.

Можно ли брать с собой собак?

С собаками приезжать на хутор можно, но вся ответственность за безопасность и гигиену лежит на владельце. Все должно быть в соответствии с правилами содержания и выгула животных.

До какого времени можно находиться на хуторе?

Зрители должны покинуть хутор до 18:00 воскресенья.

«Шаблi» — это историческое место для BRUTTO

- Там мы снимали первый клип, создавая мир BRUTTO — такой, каким мы его себе представляли: с друзьями, тренировками, тусовками, семьями...

Там Серега на земле зажег наши молотки, которые впоследствии зажгли тысячи сердец и которые люди себе впечатывают на всю жизнь посредством татуировок. И вот оно! Концерт в том самом месте! Думаю, там будет та же атмосфера, только людей дофига! - считает вокалист BRUTTO Виталий Гурков.