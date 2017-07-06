Ярмоленко: Предлагал Ханку выйти на сцену втроем с Ядей и исполнить «Малиновку» 18 6.07.2017, 15:08

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АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО

Эдуард Семенович горяч, решил показать, что все крутится вокруг его песен.

У бессменного руководителя «Сяброў» в этом году сразу две знаменательные даты: личная – 70 лет – и 45 лет ансамблю.

Накануне журналисты kp.by встретились с Анатолием Ярмоленко, чтобы поговорить о внуках, блогерах и скандале с «Малиновкой»

- Вы недавно разместили в интернете видео, где исполняете песню «Вы шумiце, бярозы» в новой аранжировке. Это ответ на демарш композитора Эдуарда Ханка, который запретил вам ее петь, как я понимаю?

- Эдуард Семенович горяч, решил показать, что все крутится вокруг его песен. Но он заблуждается, мы ведь в XXI веке живем. Невозможно написать песню, и почивать на ней всю жизнь. Захотел дал, захотел забрал – это, мягко говоря, музыкальный шантаж. Тем более, что на этих песнях Ханок заработал - дай бог каждому! Для меня осталось непонятным, почему надо было устраивать скандал после смерти Саши Тихановича… Я считаю, надо показать человеку, что эти замечательные стихи прекрасно ложатся и на другую музыку. Я сказал, что не буду петь эту песню с его мелодией – и не пою. А вообще, мне эта тема уже порядком надоела. Хочет подавать в суд – пусть подает.

В этом году "Сябрам" исполняется 45 лет

Фото: ВИКТОР ГИЛИЦКИЙ

- То есть пока будете исполнять новую версию песни на концертах?

- Ну конечно, буду. Уже несколько раз пел на концертах «А я лягу-прылягу» в новой аранжировке. Зритель нормально принял. Мне кажется, многие даже не поняли, почему мелодия другая. Даже мои коллеги, которые изначально относились к этой идее скептически, говорят, что после 3-4 исполнения этот вариант уже запоминается.

Хотя, признаюсь, брался за новую версию песни с большой опаской. Поменять мелодию – полдела, нужно, чтобы песня органично звучала. Когда композитор приходит и наигрывает мелодию – это еще не песня. Потом мы сидим с аранжировщиком и рожаем песню, на секвенции композитора накладываем аранжировку. Конечно, иногда артисты сознательно переделывают старые песни, дают им второе дыхание – но редко случается, чтобы новая версия песни оказалась интересней предыдущей. Да и занимаются этим обычно, когда нового материала нет. А я практически каждый месяц записываю по новой песне.

- Удивительно! Даже артисты на пике популярности так много не записываются.

- На протяжении десяти лет у меня очередь из авторов. Что-то мы берем, что-то дорабатываем со Славой Позняком, это один из лучших аранжировщиков в Беларуси. Еще очень интересные аранжировки у нашего соло-гитариста и вокалиста Александра Камлюка.

Возраст уже не маленький, и я хочу, чтобы что-то осталось для слушателей, которые любят нашу песню. А в том, что людям это интересно, я не сомневаюсь – иначе бы мы не собирали полные залы.

- Думали ли вы помочь Ядвиге Поплавской, которой Ханок запретил исполнять свои композиции?

- После того, как отшумел скандал, мы виделись с Ханком, и я предложил ему достойный выход из этой ситуации: выйти на сцену на концерте втроем - он, я и Ядя. Мы бы спели дуэтом любую песню Ханка – да хоть бы и «Малиновку», а Эдуард Семенович сидел бы за роялем. Это был бы хороший ход, который мог снять напряжение. Но он сказал, что пока не готов к этому. Я понял, что Ханок имеет какие-то свои мысли на этот счет. Ну что ж, его право. И сразу после этого я запустил песню «Вы шумiце, бярозы» с новой музыкой.

Что касается Ядвиги Поплавской, если она мне что-то предложит, я с удовольствием откликнусь. Думаю, сейчас она будет заниматься своим продюсерским центром. Ядя ведь делала аранжировки «Верасам», так что наверняка займет эту нишу и будет помогать молодым артистам.

Анатолий Ярмоленко считает, что тогда, во времена СССР он пел хуже, чем сейчас.

Фото: личный архив

«На «Евровидение» послал бы «Дроздов»!»

- Сами пишете посты в соцсетях, или вам внук помогает?

- Не всегда сам. Но в последнее время подсел на соцсети. Во время «Евровидения» я находился в Казахстане, и следил за конкурсом именно в соцсетях. Болел за наших Naviband, они мне кажутся очень симпатичными. Было интересно, как казахские комментаторы реагировали на поцелуй наших артистов в финале – они сказали, что это был искренний и чистый порыв. И даже если наши ребята сыграли, это говорит о том, что они умеют это делать. Считаю, что с любым результатом они все равно победили, потому что выбрали белорусскую песню, и ее хорошо приняли зрители. Конечно, я очень надеялся, что они войдут в десяточку – но ничего, у них все еще впереди!

Молодая мама Алеся уже снова выходит на сцену.

Фото: ВИКТОР ГИЛИЦКИЙ

- Кого бы вы послали на «Евровидение-2018»?

- Претендентов у нас много, но посылать нужно молодых. Важно, чтобы это было весело и интересно. Да те же «Дрозды» могли бы спеть. Виталий Карпанов иногда хулиганит для интернета, для пиара, и это выглядит прикольно. Но он слишком старается убедить зрителей, что он такой весельчак. Может быть, поэтому в интернете его блог не настолько популярен, как у Влада Бумаги. Нужно быть собой, а он слишком старается быть кем-то.

- Сами не хотите поэкспериментировать с блогерами? Дима Маликов снял с эпатажным блогером Хованским клип «Спроси у своей мамы», и у него уже более 16 миллионов просмотров в Ютьюбе.

- Он, очевидно, это делает для пиара. А вот в творческом плане мне ничего это не дало. Заигрывать с публикой? Зачем? Большей известности, чем есть сейчас, я вряд ли приобрету. Да и молодежь и так ходит на наши концерты. Но я абсолютно не против пиара через интернет и блогеров. Просто быть модным и современным – абсолютно разные вещи. Иногда гнаться за модой смешно. Но в Беларуси мало возможностей для продвижения музыки - почему бы не попробовать и такой вариант?

- Вот Александр Солодуха с вами согласится – он уже снялся в одном из роликов Влада Бумаги.

- Ну, Саша Солодуха изначально так себя позиционирует. Его образу и крылышки бабочки, и розовый костюм идут!

«Благодаря внуку знаю всех рэперов»

С дочкой Алесей на отдыхе.

Фото: личный архив

- Старший внук Анатоль подсказывает, что будет сейчас звучать современно?

- Он занят своим проектом, работает вместе с Ромой Волозневым, который участвовал в «Детской новой волне» в 2013 году. Они сами все делают, и не хотят слушать мои замечания. Правда, проходит полгода, и он уже сам готов заменить что-то в песнях, которые уже были записаны. Я учу его думать на перспективу. Мне очень нравится то, что они делают.

- Кого они считают своими кумирами?

- Как-то просил их исполнить Beatles, получилось неплохо. Но если для меня Beatles - восторг и история, то у них особого восхищения не вызывает. У каждого времени свои кумиры. Анатоль слушает Канье Уэста, Дрейка, Кендрика Ламара и других рэп-исполнителей. Благодаря внуку, что называется, я в теме современной музыки, и мне это интересно. Если раньше мои коллеги по сцене смотрели на рэп свысока, то сейчас уже понимают, что это большой пласт культуры, который нельзя не замечать.

- Вашему внуку Макару на днях исполнился годик. Как себя чувствует его мама Алеся?

- Прекрасно! Смотрит ребенка и приходит в форму после рождения сына. Я вижу, что Алеся уже хочет возвращаться на сцену, и мы подыскиваем ей новый репертуар. На «Славянском базаре» она, конечно, будет выступать с нами. Правда, Алеся хотела бы больше отдавать себя ребенку. Говорит, мало занималась воспитанием старшего сына Анатоля. Точно так же, как и мы с женой мало занимались ею из-за постоянных гастролей. А помните, когда она только появилась на сцене, сколько приходилось доказывать, что Алеся не просто папина дочка! Сколько она выслушала неприятных слов!

Династия на "Песне года-2017": два Анатоля и Алеся.

Фото: личный архив

Сейчас у нас, можно сказать, уникальная команда: я, Алеся, мой внук Анатоль. Когда мы вместе на сцене, зрители смотрят на нас с умилением, в этом есть своя история, династия, если хотите. Правда, и сейчас, бывает, находятся критики. Но у меня достаточно опыта, и я сам знаю, что и как лучше.