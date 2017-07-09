Илон Маск опубликовал фото первого экземпляра Tesla Model

Илон Маск опубликовал фото первого экземпляра Tesla Model8
- 9.07.2017, 20:58
В настоящее время электромобиль проходит последние испытания.
Основатель Tesla Motors Илон Маск в Twitter опубликовал снимки первого серийного беспилотного электромобиля Tesla Model 3.
Как отметил Маск, в настоящее время электромобиль проходит последние испытания. Поставки на рынок запланированы на 2018 год.
Цена электрокара, как ожидается, будет составлять $35 тысяч (чуть более 2,1 млн рублей по текущему курсу).
First Production Model 3 pic.twitter.com/TCa2NSUNI3— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2017 г.