Илон Маск опубликовал фото первого экземпляра Tesla Model 8 9.07.2017, 20:58

В настоящее время электромобиль проходит последние испытания.

Основатель Tesla Motors Илон Маск в Twitter опубликовал снимки первого серийного беспилотного электромобиля Tesla Model 3.

Как отметил Маск, в настоящее время электромобиль проходит последние испытания. Поставки на рынок запланированы на 2018 год.

Цена электрокара, как ожидается, будет составлять $35 тысяч (чуть более 2,1 млн рублей по текущему курсу).