закрыть
9 июля 2017, воскресенье, 23:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Илон Маск опубликовал фото первого экземпляра Tesla Model

8
  • 9.07.2017, 20:58

В настоящее время электромобиль проходит последние испытания.

Основатель Tesla Motors Илон Маск в Twitter опубликовал снимки первого серийного беспилотного электромобиля Tesla Model 3.

Как отметил Маск, в настоящее время электромобиль проходит последние испытания. Поставки на рынок запланированы на 2018 год.

Цена электрокара, как ожидается, будет составлять $35 тысяч (чуть более 2,1 млн рублей по текущему курсу).


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны