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Фото трех будущих iPhone попали в Сеть

  • 10.08.2017, 17:45
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Фото: Reuters

На снимке показаны корпусы гаджетов со стеклянной задней крышкой.

В Сети были обнародованы фотографии корпусов будущих iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8, которые в скором времени должна представить Apple. Изображения демонстрируют гаджеты со стеклянной задней крышкой, пишет korrespondent.net.

Снимки также подтверждают, что iPhone 7s Plus получил горизонтальную основную камеру, в то время, как iPhone 8 - вертикальную. Также готовящийся флагман Apple будет немного меньше по размерам, нежели 7s Plus.

По информации СМИ, стеклянные задние крышки смартфонов связаны с технологией беспроводной зарядки, которой якобы должны быть оснащены гаджеты.


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