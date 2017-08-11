Трамп «размазал» Путина острым сарказмом 5 11.08.2017, 7:36

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Президент США поблагодарил Кремль за высылку американских дипломатов.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за резкое сокращение численности американских дипломатов в России. Трамп пояснил: «потому что мы будем меньше тратить на зарплаты», передает «Голос Америки».

«Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить расходы на зарплаты, и я очень озабочен этим, и я очень благодарен, что он избавился от большого количества людей, – сказал Трамп журналистам. – Нет реальных причин, по которым им следовало бы вернуться».

Обстоятельства произнесения и интонация этой тирады не позволяют судить – говорил президент США серьезно или шутил.

Речь идет о недавнем решении Москвы сократить численность американских дипломатов, аккредитованных в России на 755 человек - из примерно 1,2 тыс ныне работающих в России.