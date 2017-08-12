«Золотые вилы» в бок белорусской экономики 14 Константин Скуратович, «Белрынок»

12.08.2017, 8:42

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Источник: caricatura.ru

Белорусские чиновники «доимпортозамещались».

Давно просил зятя привезти вилы, без которых даже в моем микроскопическом подсобном хозяйстве обойтись сложно. Вилы всегда были под рукой, а тут вдруг пропали. Может и унес кто со двора.

Зять все забывал о моей просьбе, а тут привез. В разобранном виде. Со смехом мне показывает – «золотые вилы». Действительно, орудие труда выкрашено в бронзовую краску, а на этикетке информация – вилы навозные, произведенные в Китае. Вообще у китайцев, видимо, традиция, все нужные и важные для рутинного хозяйственного применения инструменты окрашивать в яркие цвета.

Указана и цена – 8,74 рубля.

Я предположил, что таким образом белорусы оплачивают связанные кредиты КНР, предоставленные руководству нашей страны для поддержки китайской экономики и удержания жизни в теле отечественного народного хозяйства. Скорее всего, так оно и есть. Но больший интерес вызвала этикетка черенка, согласно которой импортер ООО «Алсан» ввез его из… Швейцарии.

Стоит этот черенок 3,48 рубля.

Зять утверждает, что шуруп для сборки инструмента он купил белорусский. Возможно. Но вместе взятое, все «три источника и три составных части» этого орудия труда, указывают на меру участия и роль РБ в мировой экономике, демонстрирует экономические перспективы страны и, как неоднократно подчеркивалось, амбициозные задачи его руководства. Нечто подобное сказала однажды Светлана Аллилуева: «Советы в космос тянутся, но картошку копают дедовским способом». Хорошая вышла шутка, но злая. А вот Мясникович недавно не шутил, утверждая, что белорус выйдет в космос на собственном корабле. Звучало это как ненаучная фантастика и, одновременно, как злое издевательство над «гнусной реальностью» и пугающим будущим белорусов, которые поднимутся в космос, не выпуская китайских «золотых вил» из своих мозолистых рук.

В самом деле, можно строго спросить у руководства, где плоды импортозамещения, где результаты модернизации деревообработки. Руководство на эти ответы, обычно, не отвечают или избегают правды. Поскольку правдивый ответ на эти вопросы банален, он определяется экономикой, той созданной экономической системой, которая позволяет руководству делать все, что ему заблагорассудиться, не неся никакой ответственности за принимаемые решения.

В этой связи о «Великом камне» на ночь лучше не вспоминать. Даже швейцарские черенки не радуют, даже белорусские шурупы не утешают. Как многолетний «пользователь» этим инструментом, утверждаю, что мои прежние вилы намного лучше современных китайских по эргономичности, поскольку последние сделаны очень неряшливо, по каким-то немыслимым для 21 века технологиям. И предполагаю, что китайская супермассовость в производстве всего, чего угодно, позволяет производить, в том числе дешевые вилы, в таком количестве, чтобы завалить своей продукцией весь мировой рынок.

Председатель Мао был прав, утверждая, что винтовка дает власть, а сегодня «золотые вилы» открывают путь к мировому господству?!

С другой стороны, вспоминается группы «минских мечтателей», которые считали, что через 10-20 лет Беларусь советская, станет первой на постсоветском пространстве государством благоденствия граждан швейцарского образца. Они, разумеется, делали ставку на реальную либерализацию экономики, общественных отношений, достижение реальной демократии (спорили только о том, что первично в этом деле, что вторично), но, как теперь все знают, получилось все «отчасти». За четверть века белорусы изменились, стали покупать импортные иномарки, на 90% подержанные, но общий уровень жизни по сравнению с европейцами, наверное, не повысился, а упал. Недаром же, ставя общество перед необходимостью ужесточения социальной политики, Лидия Ермошина, причитала в телевизоре: нечего, мол, господа-товарищи, не в Швейцарии живете. Умерьте пыл…

Помимо высокого уровня жизни, Швейцария имеет в высшей степени развитую экономику и, при практически полном отсутствии сырьевых ресурсов, экспортирует, среди прочего, высокоточные машины и оборудование, инвестиционные товары, которые покупаются всеми экономически ведущими странами. А белорусская промышленность производит исключительно то, что можно продать своим непритязательным покупателям в таких же неуспешных соседних странах. При этом постоянно теряем их рынки и по всему уже практически потеряла свой собственный рынок.

Если перечислять, то в моем доме и в хозяйстве намного больше китайской электроники, бытовой техники, инструментов и прочих мелочей, чем белорусских. Большинство инструментов, правда, были приобретены еще при прежней власти. А из отечественных новинок, пожалуй, только гвозди.

Я бы рад был «покупать белорусское», но где оно? По цене и качеству. Вокруг на прилавках сплошной Китай, не отличающийся по внешнему виду от лучших образцов по таким ценам, что если вещь сломалась, то ее можно легко выбросить и купить новую.

Впрочем, единственная швейцарская вещь в моем хозяйственном обиходе — упомянутый выше черенок для «золотых вил». Ничего выдающегося собой он не представляет, ничем не отличается от обычных белорусских, производство которых весной Михаил Мясникович рекомендовал наладить силами безработных. Недоумение вызывает только цена. По всему выходит, цена должна быть очень высокой, поскольку средняя швейцарская заработная платы в 10-15 (а может и больше) превышает белорусскую зарплату. Если она дотянется до вожделенных давно обещанных 500 долларов. Но стоит черенок, повторюсь, всего 3,48 рубля. А белорусские продавцы предлагают «черенок березовый сухой шлифованный» для лопат и прочего садового инвентаря за 18 рублей.

В итоге получается, что китайские «золотые вилы» со швейцарским черенком и белорусским шурупом обошлись мне всего 12,33 рубля, в 2/3 цены черенка отечественного производства.

Сам этот факт все говорит о состоянии дел и перспективах на будущее и в комментариях не нуждается.

Константин Скуратович, «Белрынок»