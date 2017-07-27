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Мясникович: Беларусь сможет выйти в космос со своим космическим кораблем

  • 27.07.2017, 21:03
Михаил Мясникович

Следующий шаг - свой человек в космосе.

Белорусы, увлекающиеся космосом, могут радоваться и с надеждой смотреть в будущее: председатель Совета республики Михаил Мясникович высказал предположение, что в не столь отдаленной перспективе Беларусь будет иметь возможность выйти в космос со своим космическим кораблем. Об этом он сообщил в интервью БелТА.

Мясникович рассказал об успешном запуске в космос белорусского спутника, данные с которого используются в МЧС, Минобороны, Минприроды, Минсельхозпроде, Минлесхозе и продаются за границу. Сейчас Беларусь приступает к созданию второго спутника. Следующий шаг — свой человек в космосе.

— Безусловно, очередным серьезным шагом может быть наш космонавт в космосе. Это не обязательно должен быть полностью белорусский космический аппарат, который доставит его на орбиту и обратно. Здесь можно говорить об этапности. Первый шаг, например, — вхождение белоруса в состав международного экипажа и работа на МКС. В будущем, не исключаю, мы будем иметь возможность самостоятельно выйти в космос со своим космическим кораблем. И это не фантастика. Если ранее космонавта готовили многие годы, то сегодня такая подготовка происходит значительно быстрее, возможности техники также иные. Но все должно быть продумано и рационально.

Михаил Мясникович убежден, что Беларусь полноправно можно назвать космической державой:

— Космос для нас становится уже устойчиво функционирующей и признанной отраслью экономики, а не просто чем-то разовым. Сегодня мы космическая держава, мы узнаваемы. Главное, не останавливаться в развитии, а двигаться дальше. Ведущие страны ведут исследования околоземного пространства, Солнечной системы, Галактики. Отрабатываются технологии, приборы и аппараты для различных сфер деятельности человека, и белорусские специалисты и ученые работают с иностранцами на равных, мы не на задворках. Это касается нашей деятельности не только в космосе.

Для расширения кругозора и подтверждения статуса космической державы: 1 ноября 2013 года решением 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Беларусь принята в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Председатель Совета республики считает это событие вехой в истории страны.


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