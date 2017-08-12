Трамп пригрозил Мадуро 7 12.08.2017, 11:33

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США могут применить против Венесуэлы и «военный вариант».

Вашингтон может прибегнуть в конфликте вокруг Венесуэлы к военной силе, заявил в субботу, 12 августа, президент США Дональд Трамп.

По его словам, в отношении Венесуэлы существует множество возможностей, включая "военную, это если потребуется". Что именно он имел в виду, Трамп не пояснил. Администрация президента США пока не прокомментировала его заявление.

В Венесуэле на протяжении многих месяцев идет ожесточенная борьба за власть между правительством Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в столкновениях погибли не менее 125 человек.

Ранее Белый дом не высказывался о каких-либо военных планах в отношении Венесуэлы.