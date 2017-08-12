закрыть
12 августа 2017, Saturday, 15:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Германия не справляется с наплывом беженцев

1
  • 12.08.2017, 11:46
  • 2,069

Сомалийцы, турки и россияне ждут документов дольше других.

Германское Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) не выполняет те обязательства, которые взяло на себя в рамках согласованного с МВД страны плана задач на 2017 год. Это следует из цифр, приводящихся в субботу, 12 августа, газетами Die Nürnberger Nachrichten и Die Welt, передает Немецкая волна.

Так, количество находящихся на рассмотрении заявлений о предоставлении убежища, из числа поданных до конца 2016 года, должно было до июня этого года сократиться до 79 тысяч. Это вытекало из внутреннего служебного документа BAMF, датированного 23 января. Вместе с тем по состоянию на конец июня количество подобных прошений, по которым еще не было принято соответствующих решений, превышало 97 тысяч. В июле эта цифра несколько снизилась - до порядка 81 тысячи - но все еще не достигла установленной границы.

Выполнить взятые на себя обязательства не удалось и по срокам рассмотрения заявок. BAMF планировало, что в 2017 году они в среднем сокрятятся до чуть менее шести месяцев. Тем не менее на конец июля ведомство тратило на обработку одного прошения почти вдвое больше - 11 месяцев. Чуть лучше дела обстояли с теми документами, которые были поданы после 1 января 2017 года. Задача состояла в том, чтобы время рассмотрения по ним не превышало трех месяцев. Реальные сроки оказались даже несколько ниже - 1,7 месяца.

Как свидетельствовали данные на февраль, ждать решения по своему ходатайству дольше остальных приходится гражданам Сомали (17,3 месяца), Турции (16,3 месяца) и России (15,6 месяца). Сирийцы получают ответ в среднем уже через 3,8 месяца.


Мнение

Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что