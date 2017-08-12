Германия не справляется с наплывом беженцев 1 12.08.2017, 11:46

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Сомалийцы, турки и россияне ждут документов дольше других.

Германское Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) не выполняет те обязательства, которые взяло на себя в рамках согласованного с МВД страны плана задач на 2017 год. Это следует из цифр, приводящихся в субботу, 12 августа, газетами Die Nürnberger Nachrichten и Die Welt, передает Немецкая волна.

Так, количество находящихся на рассмотрении заявлений о предоставлении убежища, из числа поданных до конца 2016 года, должно было до июня этого года сократиться до 79 тысяч. Это вытекало из внутреннего служебного документа BAMF, датированного 23 января. Вместе с тем по состоянию на конец июня количество подобных прошений, по которым еще не было принято соответствующих решений, превышало 97 тысяч. В июле эта цифра несколько снизилась - до порядка 81 тысячи - но все еще не достигла установленной границы.

Выполнить взятые на себя обязательства не удалось и по срокам рассмотрения заявок. BAMF планировало, что в 2017 году они в среднем сокрятятся до чуть менее шести месяцев. Тем не менее на конец июля ведомство тратило на обработку одного прошения почти вдвое больше - 11 месяцев. Чуть лучше дела обстояли с теми документами, которые были поданы после 1 января 2017 года. Задача состояла в том, чтобы время рассмотрения по ним не превышало трех месяцев. Реальные сроки оказались даже несколько ниже - 1,7 месяца.

Как свидетельствовали данные на февраль, ждать решения по своему ходатайству дольше остальных приходится гражданам Сомали (17,3 месяца), Турции (16,3 месяца) и России (15,6 месяца). Сирийцы получают ответ в среднем уже через 3,8 месяца.