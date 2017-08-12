Что будет с белорусским рублем на следующей неделе? 12.08.2017, 17:31

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Фото: tut.by

Возможны значительные колебания курсов валют на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Возможен рост средневзвешенного курса доллара США на БВФБ примерно на 0-0,5% (на пару с российским рублем) на фоне роста средневзвешенного курса евро примерно на 0,5-1%. Но в понедельник, 14 августа, не исключено ослабление доллара на доли процента.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ на прошедшей неделе, как и ожидалось, вырос, но не столь значительно как мы рассчитывали, всего на 0,1%, составив 11 августа 1,9521 BYN/USD, пишет экономист Владимир Тарасов на сайте belrynok.by.

На прошедшей неделе наконец-то произошло долгожданное снижение курса евро по отношению к доллару США на рынке форекс (по данным на середину торгового дня 11 августа), что привело к ожидаемому уменьшению средневзвешенного курса евро на БВФБ на 0,9% — до 2,2947 BYN/EUR 11 августа.

Средневзвешенный курс российского рубля вел себя не в соответствие с ожиданиями, и вместо снижения вырос на 0,4%, достигнув 11 августа 3,2465 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе увеличилась на 0,04%, хотя ожидался рост примерно на 0,5%. При этом объем торгов на БВФБ существенно снизился: до 257,8 млн. BYN с 337,7 млн. BYN неделей ранее.

Источник: belrynok.by

Источник: belrynok.by

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Уменьшение объемов сделок на бирже указывает на снижение предложения валюты на БВФБ, а отсутствие роста стоимости корзины при этом – на снижение спроса на нее. В условиях проведения сельскохозяйственных работ это выглядит довольно странно.

К тому же, похоже, приток валюты в банковскую систему со стороны населения снижается. По данным Нацбанка, в июле население РБ продало наличной и безналичной валют на 108,4 млн. USD больше, чем купило, против чистой продажи в объеме 182,2 млн. USD в июне. Объем чистых продаж упал до минимального уровня с декабря 2017 года. Это вызвано, по-видимому, ростом спроса на валюту в связи с сезоном отпусков и ослаблением рубля.

Но указанные факторы пока не приводят к существенному влиянию на курс рубля в сторону его понижения. Возможно, сказались меры, принимаемые Нацбанком, который стремится отвлекать из банковской системы избыточную рублевую ликвидность, и, в то же время, сократил объемы заимствования валюты.

Так, на состоявшемся 10 августа аукционе по размещению валютных облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 365 дням, Нацбанк разместил облигации всего на 25 млн. USD. Правда, и спрос был невелик – 51,44 млн. USD.

Средневзвешенная ставка на аукционе 10 августа составила 4,0864% годовых против 4,2525% годовых на предыдущем аукционе 27 июля. На следующий аукцион, который планируется провести 24 августа, объем размещения установлен также в 25 млн. USD.

Таким образом, у банков остаются валютные ресурсы, которые они могут направить на удовлетворения спроса на них на внутреннем рынке со стороны субъектов хозяйствования.

В то же время, избыток рублевых ресурсов из банковской системы Нацбанк стремится отвлечь, повышая ставку при размещении облигаций. А именно, на состоявшемся 9 августа аукционе по размещению рублевых облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, средневзвешенная ставка поднялась до 8,7904% годовых с 8,7643% годовых на предыдущем аукционе. Фактический объем размещения оказался практически равным спросу и составил 611,36 млн. BYN. На аукционе 2 августа спрос равнялся 592,31 млн. BYN, объем размещения — 537,68 млн. BYN.

Несмотря на усилия Нацбанка, объективные факторы в настоящее время должны действовать против рубля, поэтому эксперт будет ожидать роста стоимости валютной корзины на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Курс евро против доллара США на рынке форекс на прошедшей неделе снизился в связи с появлением неплохих данных о состоянии экономики США. А именно, число вакансий помимо сельскохозяйственного сектора в июне неожиданно увеличилось до 6,163 млн. человек, а производительность труда во II квартале текущего года поднялась на 0,9% по сравнению к I кварталом.

На прошедшей неделе ФРС сообщила о росте задолженности граждан США по кредитным картам до уровня, превысившего 1 трлн. USD, что оказалось историческим рекордом. К этому привела конкуренция между крупнейшими банками страны, стремящихся увеличить эмиссию своих кредитных карточек. Предыдущий рекорд был поставлен перед финансовым кризисом 2008 года, что наводит на не совсем приятные аналогии: похоже, что рост экономики США обусловлен кредитной накачкой, а не инвестициями или новыми технологиями.

Эксперты Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research на прошедшей неделе сообщили важную информацию по поводу спроса на евро со стороны различных групп инвесторов. По их данным, основой роста курса евро против доллара, произошедшего летом текущего года, было приобретение евро субъектами хозяйствования, но, эксперты считают, что данный поток в настоящее время остановится, а хедж-фонды начинают ставить на ослабление евро. Правда, эксперты отметили, что европейскую валюту в июле поддержали центральные банки.

В связи с этим возможно дальнейшее снижение курса евро. В частности, Сверр Холбек, старший аналитик Danske Bank полагает, что в перспективе 1 и 3 месяцев курс евро составит 1,7 USD/EUR, после чего возможно возобновление роста. В ANB AMRO FX Strategy Research ожидают, что курс евро против доллара в краткосрочной перспективе может опуститься до уровня 1,15 USD/EUR.

Однако реальность пока не вписывается в подобные прогнозы. В пятницу 11 августа вышли слабые данные по инфляции, что привело к новому скачку курса евро против доллара во второй половине торгового дня. Базовая инфляция в июле составила всего 0,1% против ожидаемых 0,2%, а потребительские цены в годовом выражении поднялись на 1,7% при прогнозе в 1,8%. В результате курс евро на рынке форекс поднялся примерно на 0,5% (до 1,1819 USD/EUR).

Тем не менее, факторы, действующие в пользу ослабления евро, никуда не делись. Поэтому рост курса евро, наблюдавшийся 11 августа, вряд ли получит продолжение. То есть, эксперт ожидает, что на текущей неделе курс вырастет по сравнению с курсом на середину 11 августа как раз примерно на 0,5%, то есть пятничным ростом подъем и ограничится. Более того, в случае появления новых позитивных данных о состоянии экономики США, курс евро может возобновить движение вниз.

Курс российского рубля по отношению к доллару

К укреплению российского рубля на прошедшей неделе привело увеличение цен на нефть, которые достигали максимального значения с мая 2017 года. А это было вызвано снижением запасов и уровня добычи нефти в США за неделю, завершившуюся 6 августа. Но затем нефть подешевела в связи с ростом объемов добычи нефти в странах ОПЕК в июне на 0,5%, что вызвало снижение курса российского рубля 11 августа.

Несмотря на устойчивость рубля, эксперты не верят в него. Более того, не верит в рубль, похоже, и Банк России. На это указывает решение ЦБ возобновить размещение своих краткосрочных облигаций, номинированных в рублях. Первый аукцион намечен на 15 августа. Там будут размещаться трехмесячные облигации. Объем размещения – 150 млрд. RUB, а доходность ожидается на уровне ключевой ставки, которая в настоящее время равна 9% годовых. Это существенно выше, чем по облигациям федерального займа, где доходность находится на уровне 8% годовых.

Таким образом, ЦБ, по-видимому, надеется задержать иностранных валютных спекулянтов от вывода средств из России.

Столь явные намерения ЦБ поддержать рубль наверняка учитываются игроками рынка, к тому же не исключено, что ЦБ предпринимает меры, о которых мы не знаем. Поэтому на текущей неделе обвала курса рубля ждать не стоит. Но и рост его курса кажется маловероятным, для него просто нет оснований. Будем ожидать нулевого изменения курса доллара против рубля на Московской бирже.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, на текущей неделе курс доллара США на торгах БВФБ может вырасти на пару с российским рублем на величину в пределах 0-0,5% на фоне подъема курса евро примерно на 0,5-1%. Но, конечно, возможны резкие колебания курсов в течение недели за указанные пределы.

Прогноз на понедельник, 14 августа

В пятницу, 11 августа, во второй половине дня курс доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже снизился примерно на 0,2% и составил 59,8925 RUB/USD.

В то же время, на рынке форекс курс евро поднялся на 0,5% до 1,1819 USD/EUR.

Судя по этим данным, утром 14 августа средневзвешенный курс доллара на БВФБ может упасть величину до 0,5%.