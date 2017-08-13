«Зарплаты мужа мало, помогает бабушка» 2 13.08.2017, 15:57

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Родители рассказывают о сборах в школу.

В Минске вступила в активную фазу расширенная торговля товарами для школьников. Чиновники комментируют, что подготовить ребенка к 1 сентября можно на любой вкус и кошелек. В столичной мэрии даже подбили среднюю стоимость школьной экипировки (швейные и трикотажные изделия, обувь, школьные принадлежности), приобретенной в государственных магазинах. На ученика младших классов – от 175 до 735 рублей, старших классов – от 230 до 870 рублей.

Корреспондент spektr.by побывала в ЦУМе, а также на рынке «Тутэйшы» Заводского района Минска и поинтересовалась у покупателей, сколько они тратят на сбор детей в школу.

В детском отделе ЦУМа на 3 этаже горошине негде упасть. К кассам постоянно тянутся очереди из 6-8 человек. На проходах у примерочных пробки, как в часы пик. Шумно. Черно-белые лабиринты одежды кишат взрослыми с детьми. Часть клиентов консультируют работники универмага.

Наплыв сегодня объясняют 20-процентной скидкой на все непродовольственные товары. Люди подгадывают выгодное время для шопинга.

– За сумму скидки можно купить школьные принадлежности и канцелярские товары, потому сюда все бегут, стараясь сэкономить, – говорит Ольга, объясняя резоны: купишь товаров на 400 рублей – сумма скидки составит 80 рублей.

Минчанка присматривает школьную одежду для сына. Дима – шестиклассник. Спортивный. Оттого не подобрать брюки.

– Не садятся. У него рост 140 см, а талия шире, чем у меня. Мучаемся. Свитеры купить проще, – делится Ольга. – Кое-что осталось с прошлого учебного года. Думаю, соберем сына в школу рублей за 500. На первоклассника еще больше денег уйдет. Нужна как минимум одна зарплата. Пишут, что можно подготовить ребенка к 1 сентября за 150 рублей, но это ерунда. На самом деле все очень дорого. Цены, смотря на что, конечно, подскочили в полтора раза.

В руках у Ольги темный джемпер с рубашечным воротником. Женщина перекручивает этикетку стоимостью вверх.

– В прошлом году мы такую обманку покупали за 20 рублей, а теперь за нее просят 31, – Ольга показывает сумму ближе. – Цены на брюки тоже подросли с 25 рублей до 40.

Мама и сын думают взять три разных варианта верха на 100 рублей: в одном, как ни крути, весь год ходить не будешь. Самый стильный – темно-синий бомбер, который «дает ощущение свободы». Говорят, он дресс-код не нарушает.

Надеется уложиться со сборами в школу в 300 рублей учительница Наталья. Ее дочка Саша в этом году пойдет в первый класс.

– Очень рассчитываем, что 300 рублей хватит на все покупки для школы, включая канцтовары, – говорит минчанка. – Тут выбор огромный. По желанию родителей можно подыскать вещи и дороже, и дешевле.

Муж Натальи тоже учитель. Супруги уверены, что дочка быстро и без стресса адаптируется к непривычному ритму жизни. Девочка с раннего детства бывала на работе родителей.

Жительница столицы Татьяна гуляет по ЦУМу с сыном-второклассником. Из необходимых крупных покупок – только обувь и спортивный костюм. С нового учебного года в классе Ильи вводят форму: брюки, рубашка и жилетка с эмблемой гимназии для мальчиков.

– Рублей 250 точно потратим, – суммирует затраты на подготовку к школе Татьяна.

Толпятся люди и в отделе обуви

Мама двоих детей Анна скользит взглядом по похожим девичьим туфелькам. Рядом так же изучает полки ее дочь. Они делают это без лишних движений. Все потому, что уже успели объехать парочку магазинов и подустали.

– Нет подходящей модели. Мы ищем классические кожаные туфли, без лака и замши, чтобы целый год обувь выглядела опрятно и не облезала. Но выбрать пока не можем, – признается Анна. – Сердце подсказывает, что сейчас просто пойдем и купим дорогие туфли. Комфорт ребенка на первом месте, а скупой платит дважды.

Дочка (6 класс) и сын (3 класс) Анны почти из всей школьной одежды вырастают за один учебный год. К очередному 1 сентября минчанка вынуждена покупать новый школьный гардероб и старшей, и младшему.

– Не остается ничего впору, кроме юбки, – смеется женщина. – Чтобы собрать двоих детей к 1 сентября, одной зарплаты мужа мало. Помогает бабушка. Иногда удается приобрести кое-какие вещи заранее по нормальной цене, например, весной.

В аналогичной ситуации часто оказываются семьи, воспитывающие девочку и мальчика. Тут слабо действует знакомый многим принцип «младший/младшая донашивает за старшим/старшей». Разве что выручает родня.

Подтверждает слова Анны ее тезка, выбирающая в ЦУМе нарядную маечку со вставками из гипюра для своей дочки Виолетты:

– И сын, и дочка растут быстро, да, приходится опять обновлять их школьный гардероб. Эта задача не из простых.

– Зарплаты никогда не хватает, но покупки к школе планируешь заранее, – говорит Анна.

В центральном универмаге закупаются и школьники из регионов. Татьяна вместе с детьми приехала в Минск за покупками к школе из Пуховичского района. В местном крупном магазине ничего не приглянулось, а качеству товаров на рынке она не доверяет. Предпочитает одежду и обувь от белорусских производителей.

– Мне отпускные перечислили, вот мы и приехали. Пока не подсчитывала, но, наверное, вся школьная экипировка для одного ребенка обойдется от 300 рублей, если брать костюм, обувь, в том числе сменную, спортивный костюм, канцтовары, – прикидывает Татьяна.

Семья из Пуховичского района на момент беседы уже купила мужской костюм эконом-варианта за 100 рублей (здесь и далее сумма без скидки), две рубашки по 32 рубля, спортивный костюм за 40 рублей, туфли за 80 рублей для старшего сына-девятиклассника. Набегает 284 рубля. Дочка не определилась с выбором.

Среднемесячная зарплата Татьяны – 450 рублей.

Тем временем на рынке «Тутэйшы»

Торговые ряды рынка «Тутэйшы» Заводского района Минска в будний день выглядят сиротливее. Бизнес идет бойко по большей части на выходных, объясняют старожилы.

В боксе с девичьей одеждой блузки и гольфы на младших школьниц стоят от 23 до 30 рублей, юбки – 20-25 рублей.

– Процентов на 30 дешевле, чем в магазине, – говорит продавец бокса.

На учениц средней школы (до 8 класса) можно выбрать блузки за 20 рублей – с коротким рукавом, за 25 рублей – с длинным. Брюки обойдутся в 30-35 рублей.

Продавцы уверяют, что цены прошлогодние.

– Везем неплохие по качеству вещи, но чуть-чуть подешевле, – говорит работница рынка. – Мы можем заказать модели и из более высоких ценовых категорий. Только спроса не будет. Покупатель уйдет в магазин, где можно рассчитаться картой рассрочки.

К боксу приближается женщина с девочкой.

– А! Юбка-плиссе и пиджак? – спрашивает продавец.

– Да, – отвечает мама.

– Цены на пиджак для дочки-первоклассницы в магазинах – 60, 62, 65 рублей. Тут присмотрели в два раза дешевле, причем интересной расцветки, – рассказывает женщина, рассчитываясь. – Сейчас пойдем за обувью в универмаг «Беларусь». Для первого класса все стоит практически столько же, как для старшеклассников.

Канцтовары минчанка покупает через российский интернет-магазин. Гуашь, к примеру, обошлась в 3 рубля, а не 7, как просят у нас.

По рынку прогуливаются еще несколько мам и бабушек со школьниками.

Наталья подбирает для дочки юбку, пиджак, туфли. Блузки остались от старшей сестры. На все покупки к школе минчанка планирует потратить 100 рублей:

– Тут цены не кусаются. Можно с продавцами поторговаться – пойдут навстречу. Сами видите, какая у людей покупательная способность.