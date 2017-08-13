Дмитрий Снегирев: Украина должна воздействовать на Беларусь, чтобы она оставалась действительно нейтральной 1 13.08.2017, 21:36

Дмитрий Снегирев

Фото: EPA/UPG

Такие шаги поддержали бы и патриоты Беларуси.

Желание Путина разместить системы противовоздушной обороны в Беларуси у границ с РФ, скорее всего, останется только средством пропаганды, даже если эти системы ПВО будут размещены. Однако украинская власть тоже знает, как использовать этот факт.

Такое мнение высказал известный обозреватель и военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии сайту «24».

По его словам, шаги власти Украины имеют несколько иной вид, чем те, которые должны быть в этом случае.

«Эта ситуация является многослойной и следует ее рассматривать с разных ракурсов. Если говорить об интересах России, то это в первую очередь, «игра мускулами» и попытки показать российскому обществу наличие соседей-друзей. Что касается Украины, то, к сожалению, любое движение российских войск или законопроектов, связанных с военной активностью РФ, власть использует только для разгона истерии и чувства страха в украинском обществе, чтобы проводить и принимать в это время необходимые законопроекты и решения , которые неоднозначно воспринимаются украинским обществом», – подчеркивает эксперт.

В то же время он отметил, подобные законопроекты РФ и Беларуси – это отличный рычаг для давления на саму Беларусь, а также выхода на проактивные позиции во внешней политике.

«Беларусь с момента начала агрессии РФ против Украины, пытается играть роль нейтральной стороны и площадки для переговоров, тем самым решая вопрос улучшения отношений с ЕС, в частности, и с Западом в целом. Но параллельно Беларусь пытается играть и дружить с Россией, в том числе уже и в военном сегменте», – объясняет военный аналитик.

Кроме того, наш собеседник отмечает, что Украина обязана была активно реагировать на дипломатическом уровне и давить на Беларусь, требуя оставаться действительно нейтральной, а не создавать с РФ совместные силы ПВО.

«Подобное давление Украины поддержали бы и на Западе – это во-первых. Во-вторых, такими шагами мы бы разворачивали в свою сторону патриотически настроенное общество Беларуси, которое не в восторге от активности РФ на их территории», – добавляет специалист.

Правда, убеждает Снегирев, украинская власть пока использует любые военные движения не для активной внешней политики, а для нагнетания страха в украинском обществе.

«Происходит подмена действительно важных событий и решений угрозой вторжения, например, закона о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса», – заключает он.