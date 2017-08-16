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В Бресте маршрутка с пассажирами «въехала» в автобус

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  • 16.08.2017, 9:57
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Травмы получили те пассажиры, кто «забыл» пристегнуться.

В Бресте маршрутка врезалась в рейсовый автобус. Легкие травмы получили два человека. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 14 августа, около 21.30. По предварительной информации, водитель маршрутного такси ГАЗ ехал по улице Смирнова в направлении улицы Речицкой и напротив дома № 63 столкнулся со стоящим впереди рейсовым автобусом, который ожидал разрешающего сигнала светофора.

В результате ДТП легкие травмы получили две пассажирки маршрутки, сидевшие на переднем сиденье. В ГАИ отметили, что девушки не были пристегнуты ремнями безопасности.


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