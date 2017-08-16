закрыть
16 августа 2017, Wednesday, 14:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как бобруйские власти «подставляют» лучших комбайнеров

8
  • 16.08.2017, 11:03
  • 8,097

Местные чиновники действуют по принципу «наводчиков».

Коллизии битвы за урожай доходят до абсурда. В Бобруйском районе дома лидеров уборочной компании отмечают специальным знаком, сообщает СТВ.

«Поддержать хлеборобов стараются разными способами. Но вот в Бобруйском районе в этом вопросе пошли дальше всех», - утверждают пропагандисты. – «Через пару минут эмблема украсит дом передовика-водителя. Эмблему наклеивают на самом видном месте. Это не просто знак отличия, но и повод для гордости».

Инициатива сомнительная. Поскольку хорошо известно, что лидеры жатвы являются обладателями неплохих заработков. Теперь их дома помечены специальными знаками. То есть местные власти из самых лучших побуждений на самом деле сработали как наводчики. Ведь эмблему наклеивают на самом видном месте.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?