Как бобруйские власти «подставляют» лучших комбайнеров 8 16.08.2017, 11:03

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Местные чиновники действуют по принципу «наводчиков».

Коллизии битвы за урожай доходят до абсурда. В Бобруйском районе дома лидеров уборочной компании отмечают специальным знаком, сообщает СТВ.

«Поддержать хлеборобов стараются разными способами. Но вот в Бобруйском районе в этом вопросе пошли дальше всех», - утверждают пропагандисты. – «Через пару минут эмблема украсит дом передовика-водителя. Эмблему наклеивают на самом видном месте. Это не просто знак отличия, но и повод для гордости».

Инициатива сомнительная. Поскольку хорошо известно, что лидеры жатвы являются обладателями неплохих заработков. Теперь их дома помечены специальными знаками. То есть местные власти из самых лучших побуждений на самом деле сработали как наводчики. Ведь эмблему наклеивают на самом видном месте.