14-летняя минчанка выиграла конкурс BBC на лучшее фото лета 16.08.2017, 18:14

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Фото: www.bbc.com

Среди победителей конкурса — сразу две белоруски.

Русская служба BBC опубликовала тематическую галерею «Краски лета», составленную из лучших снимков, которые прислали в редакцию читатели.

Среди победителей конкурса — сразу две белоруски: Полина из Могилевской области и Даша из Минска.

Фото Даши Радьковской, www.bbc.com

Обе девушки прислали очень красивые и атмосферные снимки. На фото Полины девушка лежит в поле с ромашками. На фото Даши — столб линии электропередачи посреди желтого рапсового поля.

Фото Полины из Могилевской области, www.bbc.com

«Она в первый раз прислала фото и сразу стала победительницей, — радуется мама Даши, журналистка Катерина Борисевич. — [Даша] фотографирует чуть больше года, завела инстаграм, но котики и еда — это не ее формат, поэтому просто ведет его для себя. Я ей предложила послать [фото] на BBC, чтобы проверить себя. Тем более что она сейчас собирает деньги на профессиональную камеру».

Даше Радьковской 14 лет. Она закончила восьмой класс гимназии. Девочка хочет пойти по стопам матери и стать журналисткой.

На фото — деревня Щитовичи Стародорожского района. Там живет Дашина бабушка. «Когда мы ехали к ней, то заметили рапсовое поле. Это было в мае. Бросили вещи и вернулись туда за 4 км, чтобы сделать снимки», — рассказывает «Еврорадио» Катерина Борисевич.

BBC проводит конкурс каждую неделю. Темы каждый раз разные. Например, сейчас (до 17 августа) журналисты ждут от читателей фото на тему «Дом в деревне». До 24 августа в редакцию BBC можно отправить снимки на тему «Сладкое», до 31 августа — «Знания», до 7 сентября — «Темная сторона». Фото надо отправлять по электронной почте на [email protected]