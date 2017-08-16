Что происходит с «полкой добра» в Минске 21 16.08.2017, 19:23

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Фото: РАИСА ЮДИНА

Пенсионеры часами дежурят возле полки с едой для нуждающихся.

В начале июля kp.by открыла «полку добра» в универмаге «Золотогорский» (ул. Золотая Горка, 12) Идея такая: купил в магазине крупы, печенье, чай - положил на полку. Человек, которому это действительно нужно, придет и заберет.

В первые дни после открытия продукты на полке бывали часто. Правда, и сметали их за секунды! Помню, то, что я купила, быстро схватила шустрая старушка. Мгновенная реакция объяснялась просто: она караулила добрых людей, присев на подоконник. Об этом «дежурстве» потом рассказали и работники магазина - некоторые пенсионеры ходили сюда, как на работу.

Но вот прошел месяц, и полка почти постоянно пустует. И старушки, дежурившие около нее, уже перестали приходить.

- В последнее время никто ничего не приносит. За все время, что стоит здесь полка, только один раз парень купил много, рублей на 25-30: хлеб, батон, крупу, масло подсолнечное, что-то еще и абсолютно все покупки положил на полку. В первые дни люди были немного активнее, а сейчас уже вторую неделю полка стоит пустая, - рассказала заведующая товарной секцией Наталья Врублевская. - Пожилые люди приходили к нам с требованиями: «Почему на полке ничего нет?» Ты им объясняешь, что это зависит не от нас, а от покупателей, а у них свои аргументы. Например, одна старушка говорит: «Я зарплату свою детям отдаю, живу с внуком!» Другой газету приносит, где было написано про «полку добра» - раз написано, то полка должна заполняться. Правда, были и более сознательные люди. Например, пожилой мужчина подошел к продавцу с пачкой овсяных хлопьев: «А можно я заберу только половину? Мне одному столько не надо. Или, когда наемся, принесу, что останется, и поставлю обратно?»

Некоторые дежурили здесь целыми днями, чтобы успеть первыми взять продукты с полки. А теперь даже требовать и дежурить перестали.

- Как вы считаете, почему никто ничего не кладет на «полку добра»? Ведь дело-то хорошее!

- Наверное, из-за того, что денег не хватает. Может, в сентябре что-то изменится, когда люди вернутся из отпусков.

Есть и другая версия. Многие не уверены, что продукты возьмут именно малоимущие.

- Ага, купишь, положишь, а алкаш какой на закуску себе заберет, - объясняет свою позицию женщина средних лет. - Люди бедные ведь зачастую очень скромные, и их запросто опережают те, кто не нуждается, а просто понаглее.

«Пенсия 100 рублей, вот и прихожу сюда»

Покупаю печенье, тушенку, макароны, чай. Раскладываю все на полке. Проходит 10, 15 минут. Никого! А потом появляется он - худощавый, скромно одетый молодой человек. Он внимательно рассматривает продукты, что-то читает на упаковке и не спеша укладывает в свою сумку все, кроме чая. Подхожу познакомиться как журналист, спрашиваю о жизни.

Продукты лежали на полке минут 20, пока к ним не подошел молодой мужчина, который сначала внимательно изучил все упаковки

Фото: РАИСА ЮДИНА

- Пенсию 100 рублей получаю, живу один, - говорит парень, представившись Димой. - Они говорят: «Медкомиссию не пройдешь». У меня инвалидность по зрению. Работал на предприятии лет 10, собирал выключатели, но руки начали медленно работать, и меня уволили.

- Как можно жить на 100 рублей?!

- Ну вот поэтому и прихожу сюда. Только кладут мало. Совсем почти ничего. Сегодня редкий случай - что-то положили. А, это, наверное, вы? Понятно, что каждый день класть сюда не будут - денег не хватит. Но вот так походить, попроверять иногда можно.

- А чай ты почему не взял?

- Пусть кто-то другой возьмет. Я чай не пью. Я воду пью.

Держится Дмитрий очень скромно, по бегающим на щеках желвакам и по паузам перед ответами видно, как он волнуется. Говорить о том, что в 35 лет ты живешь на 100 рублей и перспектив на улучшение нет, 35-летнему мужчине не очень-то приятно. Желание работать есть, но надежды на это мало.

- Я ж сам точно не знаю, где смогу работать. Если только не на скорость. По зрению минус большой. И руки медленно ходят…

- Оставь на всякий случай телефон свой. Вдруг получится как-то помочь с работой…

- У меня нет телефона - отключили за неуплату.

- А соседи есть, к которым можно за помощью обратиться в крайнем случае?

- Нет. Там пенсионеры в основном. Я с ними не общаюсь. Ко мне социальные работники приходили, чтобы в интернат определить, но больше их я не видел.

- Зачем в интернат? Тебе же есть, где жить.

- А почему бы и нет? Других возможностей нет…