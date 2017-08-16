Пионтковский: Кремль оказался перед серьезным выбором 4 16.08.2017, 20:28

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Последние санкции США поставили перед серьезным выбором российскую верхушку.

Санкции США поставили российскую элиту перед серьезным выбором: отныне под угрозой оказалось не только их благосостояние, но и сам образ жизни, тесно связанный с Западом. Все, что делает Москва, в том числе на востоке Украины и у ее границ, следует рассматривать именно в контексте этих санкций.

В ближайшее время можно ожидать реакции Москвы на предъявленный, по сути, всему кремлевскому руководству ультиматум. Трамп, этот "Штирлиц" и "кремлевский агент", "уже не на грани провала, а за гранью провала". При первой же попытке Кремля перейти в полномасштабное наступление, Украине будет предоставлено летальное оружие.

Об этом и многом другом в интервью "Обозревателю" рассказал российский политик и политолог Андрей Пионтковский.

- Несколько дней назад украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил о том, что в России наблюдается невиданное передвижение военной техники. Она движется не в Беларусь на учения, а к границам Украины. Что, по-вашему, происходит?

- Техника двигалась и будет двигаться, в том числе в Беларусь тоже – на сентябрь этого года намечены масштабнейшие учения "Запад-2017". То есть речь идет о таком окружении Украины со всех сторон.

Мне кажется, что, во-первых, это психологическая акция устрашения. Во-вторых, возможно, что как раз в сентябре будет предпринята попытка военной эскалации, чтобы повлиять на Запад и потребовать какого-то торга с ним.

Все, что сейчас делает Москва, нужно рассматривать в контексте той беспрецедентной акции, которую принял американский Конгресс с санкциями. Я имею в виду именно персональные санкции. Все остальное – это было, и это не так интересно. А вот требование к своей финансовой разведке в течение 180 дней опубликовать все счета и активы российского руководства, начиная с Путина или близких к Путину – это уже серьезно. Люди, которых будут проверять, определяются по степени близости к Путину – это формулировка из закона.

Это ставит всю российскую политическую верхушку перед очень серьезным выбором, потому что речь идет не просто об их активах – речь идет обо всем их стиле жизни, который неразрывно связан с Западом. Это и медицина, и образование детей, и недвижимость – это все что угодно. Нужно как-то на это реагировать и как-то с Западом торговаться о выходе из этой ситуации. Это то, что я называю гибридной капитуляцией. Говорится о том, чтобы пойти на какие-то уступки Западу такого плана, которые можно продать населению как некую победу.

Не исключено, что как форма давления на Запад в ходе этих переговоров будет предпринята какая-то военная эскалация.

О полномасштабном наступлении на Украину с походом на Мариуполь, на Киев, мне кажется, не может быть и речи, потому что при нынешнем настроении в американском Конгрессе они прекрасно понимают, что любой шаг в этом направлении вызовет немедленную продажу летального оборонительного оружия Украине, что сделает цену такой акции слишком высокой для Кремля.

Думаю, в ближайшие недели и месяцы нам нужно ждать событий – реакции Москвы на по существу предъявленный всему кремлевскому руководству ультиматум.

- Вам не кажется, что эскалация напряжения сподвигнет США к более быстрому принятию позитивного решения по летальному оружию?

- Безусловно. Малейший шаг в этом направлении. Пока Конгресс этого требует. Мы видим, что Трамп и Тиллерсон – кремлевские агенты, если называть вещи своими именами. Агенты влияния, и полезные идиоты, и просто люди, находящиеся под компроматом. Они всячески сопротивляются общему настроению американского истеблишмента. По существу, и Трамп, и Тиллерсон как бы намекнули Москве, что они будут саботировать это решение о санкциях.

Но это игра очень рискованная для них. Трамп, этот "Штирлиц", уже не на грани провала, а за гранью провала. И дальнейшие доброжелательные шаги по отношению к Путину вызовут самую резкую реакцию.

- Вы знаете об анонсированной встрече Волкера и Суркова. Может ли вопрос о предоставлении Украине летального оружия быть решен на этой встрече?

- Ни Сурков и Волкер будут решать этот вопрос. Но это будет очень интересная встреча двух абсолютных противоположностей: военного преступника Суркова, который участвовал в организации агрессии и преступлений на территории Украины, и Волкера, позиция которого по украинскому кризису самая жесткая. Он был в Украине, он знаком с ситуацией, он заявил, что не может идти речь о России как о государстве-посреднике в этом конфликте. Это бесспорная агрессия России. Он подтвердил присутствие российских войск и техники на территории Украины.

Это очень любопытная история. Ведь этот двусторонний канал Москва-Вашингтон по Украине затеяла Москва, и договорилась об этом с Трампом в надежде, что им удастся договориться о снятии санкций в ответ не на выполнение Минских соглашений, вывод войск и прочее, а, например, в обмен на прекращение огня, которое Москва всегда может организовать, поскольку все это зависит от нее.

Но она, конечно, не ожидала, что будет назначен такой человек как Волкер, с такой позицией по Украине.

Нас спасает полная безграмотность кремлевского агента Трампа. Он же абсолютно не разбирается ни в проблемах, ни в ситуациях, ни в людях. Видимо, понимающие люди предложили ему кандидатуру Волкера, и он на это согласился, совершенно не понимая, что это за человек, какова его позиция и чего он будет добиваться.

- Путин внес в Госдуму проект федерального закона, который позволит России использовать средства ПВО на границах с Беларусью. С какой целью принимается такое решение?

- Это еще один шаг к полной военной интеграции с Беларусью. Опасность этого шага для Беларуси состоит еще и в том, что это может иметь и внутриполитические последствия. Ни для кого не секрет, что Лукашенко своей двойственной позицией и по Украине, и по отношению к Западу давно не устраивает Кремль. Возможно, одним из элементов той эскалации, которую все ожидают во время учений в сентябре, будут и какие-то попытки Москвы "оздоровить" белорусское руководство.

- Допускаете ли вы опасность того, что территория Беларуси может быть использована Кремлем как плацдарм для нападения на Украину?

- В плане запугивания, каких-то первых шагов – да, конечно. Но, как мы уже обсудили, это вызовет очень резкую реакцию Запада, и это в Москве прекрасно понимают.

-Бывший директор ЦРУ Джон МакЛаулин в недавнем интервью для New York Times сделал интересные заявления. В частности, он сказал о том, что только Украина может изменить Россию, если поборет коррупцию и построит демократию. О том, что цель Владимира Путина – "доминировать дома, сильно влиять на соседей, ослабить западные институты и поделить влияние в ключевых регионах", а также о том, что нынешняя фаза холодной войны – игра не в шашки, а в шахматы.

- В последнее время эта фраза часто повторяется: что Россия проиграла свою войну с Украиной, но и Украина ее еще не выиграла. Это очень важный тезис.

Но все эти тезисы – это примерно то, что я пишу в течение 2-3 лет, начиная с первого и самого главного тезиса. Конечно, это одна из причин войны с Украиной и аннексии Крыма: не столько имперские комплексы, которые, безусловно, существуют, но как раз опасения за власть этих преступников, которых сейчас будет разоблачать финансовая разведка США.

Им обязательно нужно было сорвать интеграцию Украины с Европой, потому что Украина на европейской траектории была бы слишком заразительным примером для российского общества и привела бы в довольно короткой исторической перспективе к падению путинской власти. Ведь когда он договорился с Януковичем, когда взятками и угрозами добился разрыва с Европой, Путин успокоился. И никакой Крым он бы не аннексировал. Цель была не Крым и не Донбасс – цель была вся Украина. Не позволить вырваться Украине из этого таежного посткоммунистического союза.

Эта битва Украины с Россией важна не только для Украины, но и для судьбы России и всего постсоветского пространства.