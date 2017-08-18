Белорус поработал в Германии и купил большой дом под Минском 18.08.2017, 10:38

2,036

Дом обошелся как приличная трехкомнатная квартира в столице.

О загородном доме мечтают многие минчане. И большинство уверено — были бы деньги — мечта моментально реализуется. Столько объявлений в интернете, такие красивые картинки: езжай смотри, выбирай, переселяйся и наслаждайся свежим воздухом и пением птиц. У героев материала tut.by были накопления. И дом они купили — большой и красивый. Журналисты попросили рассказать, из чего выбирали и как теперь живется в деревне Ружамполь.

Николай, глава семейства, работает в сфере IT-технологий, его жена, Олеся, сейчас в декретном отпуске. Присматривать дом семья начала дистанционно: молодые люди работали в Германии, но связи с родиной не теряли и планировали вернуться.

— Строить дом я не хотел, — говорит Николай, — Наслышан был от имевших опыт контроля строительства друзей и коллег. Строители ненадежные, а следить за ними у меня просто не хватило бы времени. Поэтому изначально рассматривал вариант покупки готового дома. Цены на недвижимость в Беларуси опустились до более-менее приемлемых, — собственно, поэтому мы и стали рассматривать предложения. Критериев при поиске было несколько. Главный ограничитель — цена: мы не могли себе позволить очень дорогой дом. Во-вторых, дом хотели готовый и жилой, не из тех, что строят для продажи. В третьих, в доме должны быть все коммуникации и газовое отопление. Плюс дорога — не как в Колодищах.

— Я хотела, чтобы в доме было тихо, — никакого шума от трассы, — уточняет Олеся. И еще нам было важно Брестское направление — удобней добираться до ключевых для нас точек в Минске.

— Собственно, этот дом — второй из тех, что мы рассматривали. Первый был жилой, в Станьково. Но во дворе оказался бардак, и как-то не получалось представить, что мы там будем жить. Еще один дом так и не смогли посмотреть — риелтор то не хотел ездить на просмотр в субботу, то не перезванивал. Этот, наш уже дом, подкупил ухоженной лужайкой — покупали зимой, и зеленая трава пробивалась из-под снега. Подкупил тем, что в нем было тепло и сухо. Понравилась семья, которая в нем жила, аккуратность, с душою сделанная детская игровая площадка. Люди строили дом для себя, прожили в нем пять лет. И еще нам повезло, что хозяева готовы были идти на уступки. Дом отдавали с мебелью и техникой — доплатить пришлось только за три телевизора. Так что в сумму-ограничитель мы вписываемся.

Суммы сделки Николай не называет, но говорит, что стоил дом как приличная трехкомнатная квартира в Минске.

— Поначалу — пока старший ребенок ходил в школу — жили тут на выходных. С наступлением летних каникул переселились окончательно, но в сентябре придется вернуться в Минск. Мы пока не хотим менять школу, — объясняет Олеся. — Ребенок уже поучился в немецкой школе, немного в минской, так что сейчас снова переводиться будет слишком уж стрессово. Хотя сыну здесь нравится — уже успел познакомится с детьми, которые тут живут.

Дом, говорят хозяева, очень теплый. Пирог у дома существенный: брус — утеплитель — кирпич. Первый этаж площадью 120 квадратных метров, на втором этаже готова только одна комната — вторая часть использовалась как кладовая.

Олеся говорит: в доме всегда комфортно. Отопление, отмечают хозяева, стоит немногим больше «коммуналки» за минскую «трешку». Вода и газ тут центральные, канализация местная — надо раз в три месяца вызывать спецмашину.

А в тридцатиградусную жару в доме не больше 25 градусов. Воздуха хватает, посторонних запахов нет.

— В доме жило два поколения, люди, которые старше нас, — и их представление об идеальном жилье и наше не совсем совпадают. Поэтому мы затеяли все-таки ремонт. Для начала — в кухне. Вот спальня не потребует особенных вложений. Плюс — это санузел, который прямо при спальне.

В спальне есть портал для камина — есть и электрокамин. Его на лето спрятали

Крытая терраса с зоной барбекю есть за домом.

Эта зона получилась очень уединенная, но новым хозяевам хочется выходить на террасу из гостиной.

— Похоже, будем террасу достраивать, — говорит Николай.

Доделывать ли сауну — а под нее зарезервировано помещение в доме — семья еще не решила.

— Мебель в доме со временем заменим на более современную. За домом есть гараж, его переоборудую в мастерскую — сам люблю работать с деревом, так что — да, буду делать мебель.

К чему мы не были готовы, так это к тому, сколько работы требует огородничество и земля. Газон не идеален и его нужно постоянно подкашивать. Растения требуют ухода. Мама Николая помогает с огородиком, она решила, что не стоит теплице простаивать — посадила помидоры. Их нужно подвязывать, пасынковать, обрабатывать… А теперь мы не знаем, куда деть урожай, который дал помидорный лес, вымахавший в теплице.

Теплица на 15 сотках вроде бы теряется, но в реальности она огромна.

— Тут с огромной любовью подбирались кусты, деревья, — говорит Олеся. — Голубика плодоносит почти все лето. Яблони замысловатых сортов, черешня, вишня — мы даже не все распознали.

Из того, что горожанам оказалось в диковинку, — это автолавка, которая приезжает три раза в неделю. И хотя все закупаются в городе, в автолавку охотно заходят за мелочами вроде мороженого. Сбор у автолавки у небольшого количества оставшихся здесь коренных жителей — традиция.

— Люди тут дружелюбные и отзывчивые, все про всех все знают. Такое любопытство нам несколько непривычно, — говорит Олеся. — Но восхищает способность решать возникающие проблемы. Например, после ливня на одной из дорог образовалась яма, грунтовку размыло. С началом уборочной компании по улице проехала сельхозтехника — и добила дорогу, вывернула у дома канализационный люк. Люк общими усилиями прикрыли. Местный сельсовет на все жалобы людей, которые потеряли проезд к своим домам, ответил буддийской безмятежностью и созерцательностью. И один из местных жителей привез дорожную плитку — латает потихоньку дорогу сам. Хотя все еще надеются на власти — латки-то временный выход.

Олеся говорит: еще не совсем осознали, как это — жить в своем доме. Не разобрались с логистикой перемещений.

— Хотели дом подальше от трассы. Но нет трассы — нет остановки общественного транспорта рядом. Если решим переселяться, нужно будет покупать вторую машину, для меня — а я не очень хочу водить, — говорит Олеся. — Впрочем, ничего не заставляет спешить. Дом есть, и нас он не разочаровывает.