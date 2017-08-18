Стало известно, сколько стоит «александрийский» квадроцикл Лукашенко 12 18.08.2017, 14:58

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Фото: belta.by

Диктатор разъезжал по полям родного колхоза на новом квадроцикле.

Белорусский правитель сегодня на поле ОАО «Александрийское» появился на квадроцикле.

«Наша Нiва» выяснила, что это квадроцикл BRP Can-Am Outlander тысячу X mr, модель.

Имеет 82 лошадиные силы, полный привод, лебедку и независимую подвеску. Максимальная скорость - 130 км / ч. Выпускается в Канаде.

Если модель новая, то в США стоит 14 тыс. долларов, но в Беларуси и России дороже, от 20 тысяч и выше.