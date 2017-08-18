Стало известно, сколько стоит «александрийский» квадроцикл Лукашенко

Стало известно, сколько стоит «александрийский» квадроцикл Лукашенко12
- 18.08.2017, 14:58
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Диктатор разъезжал по полям родного колхоза на новом квадроцикле.
Белорусский правитель сегодня на поле ОАО «Александрийское» появился на квадроцикле.
«Наша Нiва» выяснила, что это квадроцикл BRP Can-Am Outlander тысячу X mr, модель.
Имеет 82 лошадиные силы, полный привод, лебедку и независимую подвеску. Максимальная скорость - 130 км / ч. Выпускается в Канаде.
Если модель новая, то в США стоит 14 тыс. долларов, но в Беларуси и России дороже, от 20 тысяч и выше.