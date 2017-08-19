В Германии из-за поджогов произошли сбои в движении поездов 19.08.2017, 20:10

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Поезд Deutsche Bahn

Неизвестные устроили поджоги на двух железнодорожных вокзалах в земле Бранденбург.

Железнодорожное сообщение между Берлином и Гамбургом, а также между столицей ФРГ и Ганновером временно приостановлено. Поезда пустили в обход через Магдебург, сообщили в субботу, 19 августа, в пресс-службе основного германского железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Время задержки в пути в некоторых случаях составляет до одного часа, отмечают в компании. Сбои отмечены и в движении региональных поездов, передает «Немецкая волна».

Причиной задержек и изменения маршрутов стали поджоги сигнального оборудования и кабелей на вокзалах в Фалькензе к западу от Берлина и в Науэне (федеральная земля Бранденбург). Кто стоял за правонарушениями, уточняется. Следователи не исключает, что преступники могли руководствоваться политическими мотивами.

В июне в ФРГ уже отмечались массовые сбои в работе железнодорожного транспорта. Тогда в общей сложности были зафиксированы 12 очагов пожара. Подозрение правоохранительных органов пало на противников проведения саммита G20 в июле в Гамбурге.