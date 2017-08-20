В Орегоне появился популярный ресторан с белорусским колоритом 13 20.08.2017, 8:38

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Родители хозяйки эмигрировали из БССР в 1979 году.

Предпринимательница и шеф-повар Бонни Моралес говорит, что никогда не планировала посвятить свою жизнь приготовлению блюд советской кухни. И все же белорусские корни сделали свое дело: сегодня ресторан, которым она владеет, журналисты величают «пожалуй, самым лучшим рестораном в Америке», пишет myfin.by.

– Самое главное – картошка, – рассказывает Бонни в многочисленных интервью о белорусской кухне. – Это святое, из нее готовится все что угодно, начиная от драников до бабки. Картошка настолько важна, что люди с нетерпением ждут ее первого урожая. В Беларуси также много лесов, поэтому многие ингредиенты идут оттуда: белые грибы, земляника, березовый сок…

Родители Моралес, в девичестве Фрумкиной, эмигрировали из БССР в 1979 году. Она же сама росла уже в Штатах. И признается, что в детстве совсем не ценила ту пищу, которой ее кормили дома.

Когда мама варила грибы, то закрывалась в спальне, потому что не выносила этого запаха. А друзьям стеснялась рассказывать, что раз в неделю на обед подавали говяжий язык.

Однако со временем все в корне переменилось. Уже когда посещала занятия в Кулинарном институте Америки, то стала думать об открытии ресторана русской кухни. А окончательно влюбилась в нее после того, как пригласила домой на ужин своего будущего мужа Израэля. Она предупредила, что ему не понравится, но тот съел все до крошки и остался в восторге.

В итоге Бонни посмотрела на блюда, которые готовятся на ее исторической родине, совсем под другим углом: говорит, стала ценить их и решила, что все, чего недостает, – это более красивого, более изысканного оформления.

И вот в апреле 2014 года в Портленде, штат Орегон, открылся ресторан под названием «Качка». Его владельцами стали Бонни и Израэль Моралес, а также их бизнес-партнер Рамзи Хаттар. Заведение избрало своей специализацией закуски, которые готовятся в основном по рецептам мамы Бонни. Среди спиртного особое место отдали водке.

Ресторан оформили в стиле дачного домика – деревянный сайдинг и окна с резными наличниками. На стенах – красные флаги, портрет Ленина, традиционные семейные фотографии, на столиках – скатерти с клетчатым узором, белые эмалированные кружки, в которых позвякивают ложки, вилки и ножи…

Плюс музыка – Алла Пугачева, Юрий Шатунов, Профессор Лебединский. Все взято со старых папиных аудиокассет, говорит Бонни.

Но самое главное, конечно, – это блюда. Моралес сумела превратить их в маленькие произведения искусства, сохранив нетронутыми все оригинальные рецепты.

Спустя три года «Качка» стала известной по всей стране. За это время публикации появились не только в местной, но и в общенациональной прессе. О заведении написали в том числе New York Times, Wall Street Journal и GQ Magazine.

Причем во многих интервью дочь белорусских эмигрантов рассказывает о своей исторической родине и популяризирует наши кулинарные обычаи и культуру, да и сам Минск, в котором в первый раз побывала в 2000 году.

– Беларусь известна своими льняными изделиями, – повествует, например, она. – И я стала ими просто одержима. Храню целые корзины текстиля, который стянула у моей мамы или купила во время поездок. Белорусские ткани не столь цветастые, как, скажем, мексиканские, в них основной смысл в узорах. Самые традиционные – белые с красной вышивкой либо с очень красивым серым оттенком.

Она рассказывает американским читателям о тихом и чистом парке Янки Купалы, о полном огурцов Комаровском рынке, о пломбире, который продается в передвижных тележках на улицах… А также о том, что люди у нас приветливые и гостеприимные.

А «Качка» тем временем развивается, не стоит на месте. Недавно ресторан расширился, переехал по новому адресу – в более просторное и удобное помещение.

Кстати, почему именно «Качка»? Это название посвящено белоруской бабушке Бонни – еврейке, которая едва избежала массового расстрела в своем родном городке под Минском, скрывшись из гетто ночью накануне расправы.

Как гласит семейное предание, по дороге на восток бабушку задержал полицай, заподозрив ее происхождение. Она объяснила, что не является еврейкой, а украинской крестьянкой, пробирающейся к родственникам в Россию.

Тогда последовал вопрос: «Как по-украински будет «утка»? Бабушка скрестила пальцы, помолилась и наугад сказала «Качка». К огромному счастью, белорусский и украинский варианты этого слова совпадают, и полицай отпустил ее.

Бонни никогда не видела своей бабушки, но говорит, что эта история спасения всегда вдохновляла ее в трудных жизненных ситуациях.