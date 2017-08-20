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Китайцы построят свой город под Оршей

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  • 20.08.2017, 8:48
  • 12,507

В поселке Болбасово появится свой чайна-таун.

Об этом недавно договорились представители беларуской и китайской сторон. На базе логистического центра в Болбасово появится «торговый городок китайских товаров», пишет orsha.eu.

Идея эта в самом Китае работает уже довольно давно. Там есть городок Иу (представители которого и подписывали в Беларуси протокол намерений о сотрудничестве), который выглядит как огромный крытый рынок, кстати, самый большой рынок в мире.

Внутри городка Иу посетитель может выбрать себе любой китайский товар, заключить оптовую сделку и тут же договориться о доставке в любую точку мира.

Напомним, что в июле 2015 года взбунтовались китайские рабочие, строившие картонный комбинат под Добрушем.


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