Как Речицу превращают в «планету обезьян» 24 20.08.2017, 9:09

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На днях следы пребывания «обезьяньей стаи» зафиксировали на верхней набережной города.

«Есть такой фантастический триллер «Планета обезьян». Он про то, что где-то во Вселенной существует планета, заселенная обезьянами. Они подчинили себе людей и превратили их в своих рабов. Бедные двуногие и рады бы вернуть свободу, но силы не равны. Обезьяны агрессивны, хладнокровны. Словом, твари еще те. Иногда складывается ощущение, что с некоторыми из них мы знакомы. По-настоящему, в нашей реальности», - пишет издание dneprovec.by.

На днях следы пребывания обезьяньей стаи зафиксированы на верхней набережной нашего города. Приматы всласть покуражились: раскурочили лавочки, которые пытались (но неудачно) сбросить вниз к реке. Погнули ажурное металлическое ограждение. Заглянули к месту деревянного городка для детей, где не пожалели качели и другие объекты.

«Народ в Речице то ли дуреет, то ли тупеет», – это уже высказывания речичан по поводу произошедшего в нашей группе ВКонтакте. Вот еще парочка мнений: «Сила есть – мозгов не надо!», «Это просто жесть! Иностранную делегацию сопровождаешь, вешаешь им лапшу на уши, какой у нас красивый и чистый город, какие все добрые люди. И тут впереди такое. Позор! Еще хотим о себе хорошее впечатление произвести!? Начинать нужно каждому с себя!».

Как говорится, без комментариев. Возможность, что приматы когда-нибудь вследствие эволюции станут людьми, теоретически есть. Но, по правде говоря, больше на бдительность людей в поимке вандалов.