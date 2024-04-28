Как белорусам попасть в Польшу за шесть часов 1 28.04.2024, 11:30

2,648

Есть варианты не стоять в очередях на границе.

Скоро майские праздники и много выходных, а тем временем на выезде из Беларуси в Польшу продолжают собираться огромные очереди из машин и автобусов. Людям приходится ждать десятки часов.

Журналисты «Белсата» посмотрели, какие есть другие варианты попасть в Польшу, кроме единственного работающего пункта пропуска на границе, и сколько это будет стоить.

До Вильнюса, а там 15 евро и вы через час в Варшаве

Автобус «Минск – Варшава» может стоить до 200 рублей в зависимости от времени, когда нужно брать билет и перевозчика. Можно найти варианты и за 90 рублей. «Минсктранс» рекомендует на такие рейсы закладывать около 10 часов ожидания на границе. По данным «Эколайнс» автобус, который должен прибыть из Минска в Варшаву 26 апреля в 08:55 прибыл только в 17:15. Выходит, опоздание больше, чем на 8 часов.

Если нет желания стоять на границе, но и на поездку много тратить не хочется, можно въехать в Польшу через Литву, где очередей обычно нет либо они не такие большие. Например, тот же «Эколайнс» предлагает рейсы «Минск-Вильнюс-Варшава». Стоит это 200-230 рублей. Правда, из Вильнюса автобус может ехать в Белосток и потом только в Варшаву. Время в пути составляет 16-19 часов или 24 часа 25 минут. Зато в Литву в последние дни автобусы приходили без опозданий или с небольшими задержками. Если вам веселее ехать, а не стоять в очередях, то это неплохой вариант.

Есть более быстрый и выгодный способ – взять билет до Каунаса. Это будет стоить 140-150 рублей. Время в пути – около 7 часов. А из Каунаса в Варшаву можно прилететь за час, потратив € 15 (без багажа). Главное, подобрать время прибытия и вылета.

По такой же схеме можно ехать через Латвию, где также обычно нет очередей на границе. Надо доехать до Риги и потом долететь до Варшавы. Правда, это будет дороже. Пожалуй, есть смысл выбирать такой путь, если вам хочется посмотреть Ригу или у вас есть дела там. Билет из Минска стоит 180-190 рублей. Время в пути – от 9 часов до 13 часов 30 минут. Самолет из Риги в Варшаву в зависимости от даты можно найти за € 13=€ 43 (без багажа). Время в полете – 1 час 20 минут.

6 часов через российско-польскую границу

Есть более дорогие, но интересные варианты. Можно полететь из Минска в Калининград. Цены на полет меняются в зависимости от дат и количества свободных мест. На 26 мая мы нашли самый дешевый за 368 рублей. Лететь – 2 часа 40 минут. А из Калининграда в Гданьск можно приехать за 170 злотых – около € 40. время в дороге – от 2 часов 50 минут до 3 часов 30 минут. Получается, что все путешествие займет около 6-7 часов. При этом нужно учитывать, что в аэропорт нужно прибыть заранее и пересадка в автобус может занять часы.

Этот вариант подойдет тем, кому интересно посмотреть на границу Польши с Россией и тем, кто ехал в Варшаву ради аэропорта, поскольку в Гданьске тоже есть аэропорт. Например, вылететь можно хоть в Великобританию – нужна только виза, от € 15 до € 100 (без багажа) и 2 часа 15 минут.

Если учесть, что некоторые платят за то, чтобы пересесть в автобус ближе к границе с Польшей по € 40, то переплата в случае полета в Калининград будет не слишком велика. Однако предварительно лучше проверить, есть ли очереди на границе Польши и России.

Есть еще ряд вариантов с прилетом в Польшу через страны, в которые летает «Белавиа». Например, через Грузию, Турцию, ОАЭ. Правда, получается очень дорого.

Цены на полеты сильно зависят от дат. На один из рейсов «Белавиа» в Тбилиси купить билет можно за 927 рублей. Лететь 3:40 минут. Из Тбилиси в Варшаву билеты есть, как за $250, так и за $ 650. Время в пути – 3 часа 55 минут. Такой вариант может подойти, если вам нужно именно в Польшу. Если нет, то проще вылететь из Тбилиси сразу в другую страну.

Реально сделать немного дешевле маршрут через Грузию, если выбрать Кутаиси. Билет из Минска туда находим на май за 788 рублей. Полет – 3 часа 55 минут. А из Кутаиси в Варшаву – за € 264. Лететь 3:40 минут.

Еще один из вариантов – Стамбул. Билет из Минска на май нашли за 1034 рубля. По времени – 5 часов 30 минут. Улететь из Стамбула в Варшаву можно за $ 200-$ 500 за 2 часа 25 минут. Правда, с пересадками в дороге можно пробыть и больше суток.

Через Дубай цены получаются совсем сумасшедшие и по времени совсем не быстро.