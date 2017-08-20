Власти не пришли на встречу с вилейчанами, которую сами инициировали 3 20.08.2017, 16:10

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Фото: kraj.by

Чиновники не посчитали нужным являться к народу, уведомив людей через объявление на столбе.

18 августа в 18.00 на улице Королева в Вилейке планировалась встреча жителей с представителями Вилейского райисполкома и ЖКХ, но власти на встречу не пришли, пишет kraj.by.

Жители микрорайона Волковщина собрались в назначенном месте в назначенное время: ровно в 18.00 на улице Королева, как это предлагали власти.

Поводом для собрания стали проблемные дороги в микрорайоне. В частности, речь шла об улицах Королева, Черняховского, Мелиораторов и переулках Черняховского и Королева.

Поддержать жителей Волковщины приехал активист общественного объединения «Дзея», кандидат в «депутаты» в «палату представителей» по Вилейскому избирательному округу №74 Максим Тихонов.

Начал активист с предыстории:

– Я болею за этот город и по-прежнему настроен помогать людям. Ко мне обратился местный житель Иван Маринюк и рассказал, что улица Королева – центральная дорога в микрорайоне Волковщина – разбитая, по ней невозможно ездить, в машине ломается подвеска. Я составил обращение к властям, а Маринюк собрал 55 подписей жителей микрорайона. Это обращение мы направили в Вилейский райисполком, чтобы коммунальщики все-таки отремонтировали дорогу.

По словам Максима Тихонова, спустя две недели с ним по телефону связалась представитель ЖКХ и попросила его организовать встречу с местными жителями.

– Это была инициатива властей. Они сами установили время и дату – 18.00, улица Королева, сегодня, 18 августа, – чтобы обсудить с жителями проблемную дорогу, – пояснил активист.

На встречу, по словам Максима Тихонова, должны были прийти представители Вилейского ЖКХ и райисполкома. Люди собрались, а власти на встречу так и не пришли, «не посчитали нужным являться к народу», уведомив людей через объявление на столбе.

За 20 минут до начала обсуждения активист связался с той же сотрудницей ЖКХ, с которой до этого обсуждал встречу. По телефону она пояснила, что «встреча отменяется по техническим причинам».

– Техническими причинами она назвала негативную реакцию райисполкома на подобные собрания, потому что ЖКХ, с ее слов, уже начало ремонтировать дороги во всем микрорайоне. Когда закончат, тогда собрание с жителями и проведут, чтобы узнать у них, понравился ли ремонт дорог, – уточнил Тихонов.

– Действительно! А зачем разговаривать с нами? – посыпалось из толпы. – Они тут не ездят и не ходят! Пусть бы прошлись в своих туфлях на каблуках! Мы ведь не можем ходить в нормальной обуви по нашим дорогам, – не прекращали участники собрания.

Жительница микрорайона Волковщина рассказала, что недавно ее родственница обратилась по поводу дороги в администрацию правителя. Ей ответили, что обращение переадресовано в райисполком, а оттуда пришел ответ, что ремонт дороги проведут в 2018 году.

Правда, до несостоявшейся встречи, по словам жителей Волковщины, «коммунальщики резко взялись за ремонт». За час до обсуждения подлатали асфальт на Королева, переулок Черняховского посыпали песком, два дня назад прошлись грейдером по Мелиораторов. Но такой «бюджетный» ремонт устроил не всех.

Собрание завершилось около 19.00. Получить комментарий у представителей райисполкома не удалось.

– Так как представители власти не пришли на запланированную ими же встречу, мы будем продолжать действовать. Об этом факте сообщим в Миноблисполком и в СМИ, – отметил после встречи активист Максим Тихонов. – Мы будем помогать вам, записали озвученные проблемы и намерены подать обращения, чтобы у вас появились в том числе аптека, инфокиоск и банкомат. Но при этом ожидаем и вашей активности, чтобы при необходимости вы не отказывались ставить подписи под обращениями.