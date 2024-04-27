Украинский летчик: F-16 могут изменить ход войны, но есть одно условие 1 27.04.2024, 19:09

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Данные истребители могут нести около 120 видов вооружения.

Партнеры, обязавшиеся передать Украине истребители F-16, готовятся к этому. Авиация может существенно изменить ход событий на поле боя в Украине, однако для этого мало только самолетов.

К ним, конечно, требуется еще необходимое вооружение. Об этом «24 Канала» рассказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, объяснив, что самое главное для того, чтобы F-16 действительно повлияли на ход войны.

Нужны не только самолеты

Перед началом заседания в формате «Рамштайн» 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что эскадрильи обещанных F-16 прибудут в Украину уже в этом году вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Авиация чрезвычайно важна для того, чтобы изменить ситуацию на фронте.

- Они действительно могут стать «геймченджером», если будет достаточное количество F-16 да еще и целый комплекс мер и механизмов, для того, чтобы самолеты в полном объеме выполняли свои задачи. Нужна бригада– 40 самолетов и более для одного только направления. Если будет меньше бригады, то можно разве галочку поставить, что самолеты зашли, – объяснил Роман Свитан.

Именно количество самолетов и распределение задач между ними может дать видимый эффект работы. К тому же важным будет и то, F-16 каких модификаций прибудет в Украину и какое зрение к ним предоставят.

- F-16 может нести около 120 видов вооружения: ракеты «воздух– воздух», «воздух– земля», управляемые, планировочные авиабомбы– целый спектр авиационного вооружения. К этому должна быть и постоянная передача информации со спутников или систем, интегрированных через Link 16 – система передачи тактической информации Тогда F-16 действительно станет «геймченджером»,– подчеркнул летчик-инструктор.

Если же всего этого не будет или отдельных механизмов, тогда все будет зависеть от того, как будут использовать эти средства, которые придут. В то же время максимального эффекта от F-16 мы не получим.