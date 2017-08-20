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Фотофакт: в Солигорске водители массово украшают авто национальными символами

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  • 20.08.2017, 17:58
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Солигорские автолюбители выражают свою гражданскую позицию с помощью бело-красно-белого флага.

Подполковник финансовой милиции в отставке Виктор Молочко заметил, что солигорские автолюбители стали массово украшать свои авто бело-красно-белыми флажками.

«Это, наверное, нельзя никак объяснить, но оно появляется и начинает жить! Для меня в Солигорске это очень приятно и неожиданно! И когда на личных авто начали появляться бело-красно-белые флажки и «Погоня» - это выбор каждого, а они есть, настоящие белорусы, то вот эта бутылка пива .... не сказать, что неожиданно, а просто.... купите «Менскае» и Жыве Беларусь!», - написал на своей странице в «Фейсбуке» Виктор Молочко.


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