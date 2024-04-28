Кулеба: Путин отступит и прекратит войну при двух условиях 5 28.04.2024, 11:19

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Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины назвал главу Кремля «политическим животным».

Глава РФ Владимир Путин может отступить и прекратить войну против Украины при двух условиях. Речь идет о твердой вере партнеров в досягаемость победы Украины и отсутствии страха перед лидером Кремля, который он чувствует как «политическое животное».

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью каналу CNN. Чиновник отметил, что едва почувствовав страх, диктатор становится более агрессивным.

«От наших партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. И во-вторых, отсутствие страха перед Путиным. Потому что Путин – политическое животное, которое чует страх», – подчеркнул министр.

В то же время, отметил Кулеба, если глава Кремля почувствует силу, которую, например, продемонстрировал Конгресс, приняв помощь для Украины, он будет вынужден отступить.

Также глава украинского МИД поблагодарил американских законодателей за утверждение пакета финансирования военной помощи. Он подчеркнул, что цена победы России будет гораздо больше, чем цена поддержки Украины сегодня. Также Кулеба отметил, что каждая задержка в оказании помощи компенсируется жизнями украинских солдат.

«Все, что мы потеряли с осени до сегодняшнего дня, мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия… Мы знаем, что будет, если мы проигрываем, и поэтому мы продолжим бороться», – подчеркнул Кулеба, добавив, что «на кону – выживание нации, выживание суверенного государства».