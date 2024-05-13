Жители Браславского района ловили в лесу завезенных режимом Лукашенко мигрантов 13.05.2024, 21:22

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Семья Рихтеров не стала мириться с организованным режимом миграционным кризисом.

Жители Браславского района ловили в лесу мигрантов. Они сдали их белорусским пограничникам, пишут vitvesti.by.

Семья Рихтеров возвращалась в город с дачи. Возле общественной стоянки они обратили внимание «на большую группу людей восточной внешности». Рядом с ними стоял автомобиль с отечественными номерами. Алексей Рихтер остановил машину, чтобы узнать, кто эти люди и куда идут. Мужчины не стали отвечать, а побежали в лес. Уехал и автомобиль.

Рихтер смог задержать нескольких иностранцев. На место происшествия вызвали белорусских пограничников, которым их передали. А дочь Алексея Рихтера Дарья успела записать номер машины, которая стояла возле мигрантов, и передала его.

«Отец и пограничники похвалили меня за сообразительность, — говорит восьмиклассница. — Быть бдительными в пограничье нас учат в школе, на встречах с представителями погранотряда. Это и помогло мне не растеряться».

В Браславской СШ № 1 состоялось торжественное вручение школьнице от Полоцкого пограничного отряда письма благодарности.

О судьбе и гражданстве задержанных мигрантов издание не сообщает.

Ответственность за миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией лежит на режиме Александра Лукашенко.