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В Лондоне боксер умер после удара в висок в дебютном профессиональном бою

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  • 13.05.2024, 21:06
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В Лондоне боксер умер после удара в висок в дебютном профессиональном бою

Врачи пытались реанимировать боксера в течение 20 минут.

Во время турнира по боксу в Лондоне 12 мая дебютировавший на профессиональном ринге 29-летний Шериф Лаваль потерял сознание после нокдауна и скончался, сообщает ВВС.

Лаваль пропустил удар в четвертом раунде и упал. Судья остановил бой и вызвал врачей. Боксера отвезли в больницу, где констатировали его смерть.

Очевидец рассказал The Sun, что соперник попал Лавалю в висок и после потери сознания боксера пытались реанимировать около 20 минут на глазах у зрителей.

Бой Лаваля был первым в карде, оставшиеся поединки отменили.

Британский боксерский совет по контролю, который выступает руководящим органом профессионального бокса в стране, выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.

Соперником Лаваля был португалец Малам Валера, который провел в профессионалах уже шесть поединков.

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