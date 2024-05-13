Словакия победила США в матче ЧМ‑2024 по хоккею 3 13.05.2024, 20:22

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В параллельном матче группы A Финляндия обыграла Норвегию.

Сборная Словакии победила команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Основное время встречи группы B, которая состоялась в Остраве, завершилось со счетом 4:4. У Словакии шайбы забросили Милош Келемен, Либор Гудачек, Шимон Немец и Патрик Кох, у американцев отличились Мэттью Болди, Шейн Пинто, Брэден Ткачук и Люк Хьюз. В овертайме победу сборной Словакии принес Келемен.

Словаки набрали пять очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы B, уступая одно очко сборной Швеции (6), которая имеет один матч в запасе. США (4) идет на четвертом месте, уступая Латвии (4) по дополнительным показателям. Также в группе выступают команды Казахстана (3), Германии (3), Франции (1) и Польши (1).

В параллельном матче группы A сборная Финляндии в Праге обыграла команду Норвегии — 4:1. На дубли Оливера Капанена и Артту Хюрю норвежцы смогли ответить точным броском Макса Крогдаля.