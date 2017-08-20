19-летний брестчанин создал IT-проект, не имеющий аналогов в мире 1 20.08.2017, 21:48

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В родном городе Антона Любохинца называют местным Илоном Маском.

Пока Министерство образования упрощает программу для школьников, в Бресте вчерашние ученики создают полезные IT-проекты, которые до них еще никто не придумывал. Речь про Антона Любохинца, ныне студента бресткого технического университета, который вместе с друзьями уже начал тестировать программу с дополнительной реальностью Report, пишет kyky.org.

В родном городе Антона называют местным Илоном Маском, парню такое сравнение, видимо, нравится: «20 лет назад над предложениями Илона открыто смеялись. «Да ты просто человек, сядь и успокойся », – говорили ему. Но он не успокоился, а создал компанию по производству электрических автомобилей Tesla. Если все получится, то начнется эпоха космического туризма и на Марсе появятся первые колонии людей», – говорит Антон, а потом называет свои же проекты – обычными.

Чем уже отметился 19-летний парень из Бреста

А ведь парень и правда крутой: будучи школьником Антон создал сенсорную перчатку, для слабовидящих людей: «Устройство работает по принципу эхолота и озвучивает вслух, что находится рядом. Также в моем устройстве есть камера: когда человек подносит ее, например, к бутылке молока, то перчатка громко сообщает, что написано на этикетке».

Проектом всерьез заинтересовались родственники инвалидов по зрению из Беларуси. Звонили парню, спрашивали, где ее можно купить. Антон и сам хотел наладить производство, но, после подсчетов затрат, энтузиазм у парня пропал: «Чтобы сделать экспериментальную партию из десяти штук, мне потребовалось бы около семи тысяч долларов».

В итоге инвестор не нашелся, а попытки парня найти обычных ребят, которые, как и он будут собирать перчатку из деталей, которые можно заказать на китайском сайте, – провалились. Спустя шесть лет мучений, Антон просто решил поступить в университет.

Что такое Report и как он работает

Поступил и создал новую программу: Report, которая позволяет передавать видео, текст и фото на расстоянии по запросу ее пользователей. Ее полезность в том, что человек может узнать, что в настоящее время происходит там, где нет твоих знакомых, но есть пользователи Report.

Простой пример: хочет девушка купить себе платье, но заказывать в интернет-магазине – не будет, ибо размер может не подойти, а на обычный шопинг – времени нет. Она отправляет запрос в Report и, в понимании Антона, продавцы ближайших к ней магазинов пишут, что нечто подобное она может померить у них.

Антон, видимо, провел работу над ошибками: у его новой программы уже есть инвестор и московский эксперт, который занимается продвижением программы. Релиз проекта запланирован на весну этого года: «Мы предлагаем известным блоггером искать контент для своих публикаций через наш сервис. Ответы будут подсказывать их же подписчики. Потом блогеры пишут свои впечатления. При этом наша главная задача – следить за реакцией пользователей и делать выводы», – рассказывает брестчанин.

Параллельно с тестировкой Report, Антон и его команда уже занимаются разработкой нового проекта: мобильной программы-помощника туристов на чемпионате мира по футболу.

И тут ребята подумали про финансовую составляющую: собираются через дополненную реальность рекламировать бренды. При помощи технологии нейронных сетей и машинного зрения будут накладывать рекламу различных брендов на карту или видеотрансляции: «Идея размещать логотипы компаний, контактные данные фирм и другую рекламную информацию на фасадах зданий появилась, когда я работал в одной брестской компании. Мы запустили проект «Телепорт», где с помощью установленных в городе камер на 360 градусов создавали онлайн-гид. Бизнес активно соглашался вставлять в трансляции свою рекламу. И у нас даже открылось представительство в Казахстане: пункты с онлайн-трансляциями сегодня работают в Астане и Алма-Аты», – рассказывает парень.

Пока что это все идеи, которые молодой человек решился озвучить в СМИ. Давайте же ему пожелаем удачи и поверим, что у Антона все получится.