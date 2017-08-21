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Рафаэль Надаль вернул себе титул первой ракетки мира

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  • 21.08.2017, 11:26
Рафаэль Надаль

Испанский теннисист впервые за три года возглавил рейтинг ATP.

По результатам игровой недели Рафаэль Надаль впервые за три года возглавил рейтинг ATP, сообщает tribuna.com.

Перед стартом US Open идущий вторым Энди Маррей, которому в Нью-Йорке защищать четвертьфинал, опережает Роджера Федерера, которому защищать не нужно ничего, на пять очков.

Марин Чилич, из-за травмы не защитивший титул в Цинциннати, опустился на седьмое место, пропустив вперед Сашу Зверева. Новый чемпион Цинциннати Григор Димитров вернулся в десятку на девятое место, а финалист Ник Кириос – в двадцатку на 18-е.

Полуфиналисты Цинциннати Джон Изнер и Давид Феррер вернулись в Топ-15 и Топ-25 соответственно. Четвертьфиналист Фрэнсис Тиафу поднялся более чем на 15 позиций и приблизился к Топ-70.


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