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Сергей Черник помог «Нанси» одержать важную победу над «Орлеаном»

  • 23.08.2017, 8:15
Фото: Srdjan Stevanovic

Белорус сыграл за «Нанси» впервые с 18 марта, что позволило клубу пробиться в 1/16 финала.

«Нанси» (Д2) пробился в 1/16 финала Кубка французской лиги. В матче 1/32 финала команда из Лотарингии в серии пенальти обыграла «Орлеан» (Д2) — 2:2 (4:2 пен.). Белорусский голкипер «Нанси» Сергей Черник, который отработал «от звонка до звонка+», сыграл за клуб впервые с 18 марта, сообщает pressball.by.

Нанси (Д2) — Орлеан (Д2) — 2:2 (4:2 в серии пенальти)

Голы: 1:0 — Н'Гессан (6). 1:1 — Набаб (9). 2:1 — Нордин (47+). 2:2 — Зиани (86 — пен.).


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