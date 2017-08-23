«У вас очень интересный язык, он сильно отличается от русского» 2 23.08.2017, 9:59

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Немецкая певица нашла в белорусском языке схожесть с польским и еврейским.

Одним из хедлайнеров второго европейского фестиваля еды и пива A-Fest, который прошел в Лошицком парке стала немецкая лаунж-джаз-группа De-Phazz. Ее вокалистка Пэт Эпплтон рассказала The Village Беларусь о своем отношении к социализму, еврейских словах в белорусском языке и больших деньгах, которые убивают искусство.

О социализме и капитализме

Я знаю, что Минск много лет назад был сожжен практически дотла и отстроен в новом, социалистическом стиле, устремленном в будущее. Мне это нравится. И если говорить о социализме, то мне кажется, что это была хорошая идея, и грустно, что она не сработала. Но давайте не будем о политике, потому что люди, большая часть жизни которых пришлась на социалистическую эпоху, наверное, думают, что это был не лучший период. Я живу в капитализме и считаю, что это вообще самое худшее, что может быть. Но, как говорится, у соседа трава всегда зеленее (смеется).

Помню, когда я впервые посетила Минск, то встретила художника, вырезающего из бумаги узоры, целые картины в традиционном стиле. Это был очень особенный человек, который многое повидал. К сожалению, я не помню его имени, но для меня встреча с ним остается одним из самых ярких воспоминаний.

А что касается архитектуры… Нормальная архитектура, но, конечно, не те впечатления, как от Венеции или другого подобного города. Общие ощущения — в Минске очень чисто. Я из Берлина, где люди бросают мусор куда попало. А так как я выступаю за охрану окружающей среды, то здесь для меня прекрасная обстановка.

Я приятно удивлена тем, как нас встретила белорусская публика. Все было уютно, душевно и атмосферно. Немцам есть чему поучиться у белорусов в плане организации фестивалей и приема артистов.

Немцам есть чему поучиться у белорусов в плане организации фестивалей

Не люблю стереотипы, но некоторые из них верные. У славян большое сердце. Возможно, здесь люди чувствуют музыку лучше, чем в других странах, так как в Западной Европе слушатели пресыщены информацией. Им кажется, что они уже все повидали. Это можно сравнить с тем, что человек, привыкший к разнообразию пищи, не ощутит вкус особого блюда.

О белорусском языке и убийстве животных

У вас очень интересный язык, который сильно отличается от русского, в нем есть что-то польское и еврейское. Например, слово «паштамт».

Наверное, из-за длительного советского влияния мы мало что знаем о беларуской культуре. Драники — отлично! Подходящее блюдо для меня, так как я не ем мяса и вообще продукты животного происхождения. Но для сметаны иногда делаю исключение.

Если мы не можем убить животное собственными руками, значит, не вправе его и есть. Помню, когда я была в Узбекистане, специально для меня зарезали барана, и я сказала: «Окей, обычно я не ем мяса, но в этот раз попробую». И это действительно был деликатес.

Я уважаю жизнь и право животных на нее, но не люблю институты вроде PETA, так как мне не нравятся их методы и то, как они ведут себя на публике. Подобные проблемы надо решать по-другому.

Сложно запретить людям есть мясо, если оно им нравится. Поэтому наслаждайтесь, но старайтесь по крайней мере гуманно убивать животных в разумных количествах, а не сотнями и тысячами без особой необходимости. Если надо, убейте и съешьте одно животное в неделю. А лучше есть овощи с грядки вашей бабушки.

О деньгах и искусстве

Берлин быстро меняется благодаря людям, у которых очень много денег. И здесь опять возникает вопрос капитализма, который разрушает искусство, так как у богатых есть деньги на все, кроме музыки и искусства.

Сейчас искусство уже не такое… не такое естественное, каким должно быть. Раньше ты мог быть бедным, но тем не менее не переживать по этому поводу. А сейчас… Думаю, это проблема всех хип-городов. Когда в них вкладывают деньги, уходит чувство свободы. Хорошо, когда есть деньги, но плохо, когда их слишком много.

О краже интеллектуальной собственности

Вопрос в том, кому принадлежит искусство? Если кто-то платит за мою музыку, то чего от меня ожидают? Я создаю музыку и выкладываю ее в Сеть. И если она кому-то понравится, человек может ее купить. А если нет, то пускай не покупает. Или не крадет (смеется).

Кража интеллектуальной собственности — это наша проблема. Допустим, мы выпустили альбом, и он тут же оказался на YouTube. Я сначала расстроилась, но потом подумала, что мне все равно нужна реклама.

Хорошо, когда есть деньги, но плохо, когда их слишком много

У Интернета есть хорошие и плохие стороны. Но я считаю, что все должно быть справедливо. Если я что-либо отдаю, то хочу делать это сама, а не чтобы кто-то решал за меня. И я рада, что могу выступать на бесплатных для зрителя концертах, потому что для меня это тоже способ выжить в современном мире.

Иногда я не знаю, что писать на нашей страничке в Facebook, может, вы подскажете? Нет, я не буду выкладывать фото из турне до самого возращения, так как не хочу, чтобы мою квартиру обворовали, пока я здесь (смеется). По какой-то причине телефонная компания внесла мой адрес во все справочники. А на требование убрать лишь ответила: «Извините, но ничего изменить не можем».

О современной музыке

Иногда я сотрудничаю с молодыми музыкантами; например, недавно познакомилась через Интернет с двумя очень талантливыми украинскими диджеями — дуэтом Louder Than Words.

Я советую послушать певца из Исландии Asgeir Trausti. Он играет прекрасный фолк, у меня мурашки по коже от его голоса. Мой бойфренд говорит, что я в него влюблена, а я отвечаю: «Да нет, просто фанатею от его музыки» (смеется). Этот музыкант великолепен, если он сюда приедет, люди с ума сойдут, я вас уверяю.

Не скажу, что я фанатка традиционной музыки 30-х годов. Просто если уж делать ремикс на песню, то это надо делать хорошо. Если кто-то сделает подобную музыку и сможет мне объяснить ее смысл, то мне понравится, и я скажу: «О, хорошо, великолепно». Но здесь многое зависит от моего настроения. Пятьдесят на пятьдесят — либо его поцелую, либо отрублю ему голову. Валар моргулис! (смеется).

Об эмиграции

Я сама человек из многонациональной семьи, папа африканец, мама немка. И хотя я знаю обе культуры, мне ближе именно немецкая, так как мама для меня важнее, чем отец. И спустя какой-то промежуток времени я решила, что хочу вернуться в Германию, жить там и быть немкой. Мне нетрудно идентифицировать себя подобным образом, так как это мое детство и моя истории. Думаю, здешним людям это тоже несложно, так как вы знаете, откуда вы родом.

Считаю, когда человек покидает свою родную страну и приезжает, допустим, в США или Францию, он должен не только помнить, откуда он, но и принять культуру новой родины. Если ты приехал во Францию, то, черт возьми, выучи уже французский, если хочешь там жить!

Однажды я попыталась записать немецкий альбом в традиционном стиле. Он вышел… хорошим, но шокировал людей. Они спрашивали: «Почему ты вдруг записала такую музыку?» А на самом деле я сделала его для мамы, так как была уверена, что она этого заслуживает. И мне достаточно того, что он ей очень понравился.